وزير السياحة عن ضوابط عمل الفنادق : مش هنسمح بمساج ولا جاكوزي

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إنه لن يتم السماح لأي فندق بعمل مساج أو ساونا أو جاكوزي للنزلاء مضيفا: “ولا ستيم ولا شاور في صالات الألعاب الرياضية” وذلك ضمن ضوابط الإقامة بالفنادق بالنسبة للسياحة الداخلية.

وتابع الوزير في مداخلة هاتفية مع برنامج القاهرة الآن والذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة العربية الحدث، أنه سيتم تطهير كافة الأجهزة الرياضية كل 60 دقيقة، بالإضافة إلي تعقيم الغرف ودرجة نسبة الكلور في حمامات السباحة.

وأكد الوزير أن الفنادق تستطيع استقبال أفواج خلال عيد الفطر بنسبة 25% من طاقتها الإستعابية فقط.

وأوضح أن الضوابط التي اعتمدها مجلس الوزراء أمس الأحد، ومن المقرر توزيع منشور اليوم لتعميمه في كافة أنحاء الجمهورية.

وقال الوزير: “الهدف من الضوابط أني مش عايز الاقي حالات في مدن ساحلية ويبقى خطر على القطاع علشان كدة إحنا مش مستعجلين خالص”.

وأضاف: “في ناس بتروح فعلا للعين السخنة في الويك إند وناس هتروح الساحل وبالتالي احنا بنحط ضوابط وعارفين أنهم هيطلعوا لكن علشان نبقى عارفين أن مش هيحصل حاجة غلط”.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عقد اجتماعا أمس الأحد، لاعتماد عدد من ضوابط الإقامة بالفنادق بالنسبة للسياحة الداخلية ، بالتنسيق بين وزارتى السياحة والآثار والصحة، وذلك وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وخلال الاجتماع، أكد وزير السياحة والآثار، أنه سيتم تشغيل الفنادق بنسبة حدها الأقصى 25% ، ويشمل ذلك الـ Day-use من إجمالي الطاقة الاستيعابية للفندق وذلك حتى أول يونيو المقبل، على أن يبدأ التشغيل بنسبة 50% كحد أقصى من الطاقة الاستيعابية للفندق اعتباراً من أول يونيو.