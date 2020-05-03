وزير السياحة عن ضوابط تشغيل الفنادق : بعضها قاسٍ مثل المسافة بين شازلونج وآخر

العناني: العقوبة لمن يخالف الضوابط لن تكون لفت نظر، هتكون سحب ترخيص مدير المنشآة وقفلها مش هنهزر في دي خالص

أكد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أنه من المقرر عمل مراجعة وكشف دوري من قبل 3 جهات علي الفنادق وذلك لضبط من يخالف ضوابط تشعيل الفنادق.

وقال الوزير: “العقوبة لن تكون لفت نظر وبعد اذنك ماتعملش كدة تاني، لا هتكون سحب ترخيص مدير المنشآة وقفل المنشآة مش هنهزر في دي خالص ومش هينفع نجامل فيها”.

وأضاف الوزير في مداخلة هاتفية مع برنامج القاهرة الآن والذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة العربية الحدث، أنه بالفعل الفنادق حاليا بتتقبل 25% من طاقتها لكن لم يكن هناك ضوابط واضحة ملزمة للجميع.

وتابع ” الجديد النهاردة أن فيه ضوابط يلتزم بيها الجميع بما فيهم شرم الشيخ والغردقة، وبنقولهم احنا مش ضد عودة السياحة، قد يبدو أن بعض الضوابط دي قاسية شوية زي مثلا وجود مسافة بين كل شازلونج على البحر وآخر ولكن كل حاجة وأدق التفاصيل مدروسة حتى النفايات.

وأوضح أنه تم دراسة أدق التفاصيل علي مدار أسابيع والهدف منها المحافظة على الصحة، مؤكداً أنه سيتم قياس درجة الحرارة النزلاء لو خرج برا الفندق يتمشى ويرجع .

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء اجتماعا أمس الأحد، لاعتماد عدد من ضوابط الإقامة بالفنادق بالنسبة للسياحة الداخلية ، بالتنسيق بين وزارتى السياحة والآثار والصحة، وذلك وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأكد العناني وجود عدة اشتراطات أساسية لمنح شهادة الصلاحية الصحية، ومن بينها ضرورة أن يقوم كل فندق بتوفير عيادة وطبيب بالفندق، بالتنسيق المستمر مع وزارة الصحة بهذا الشأن.

وتابع بجانب التأكد من جودة أدوات الوقاية الشخصية ومواد التعقيم المستخدمة، وعدم التعامل إلا مع الشركات المعتمدة من وزارة الصحة.

وتتضمن الاشتراطات أيضا تشكيل فرق عمل مشتركة بين الغرفة وإدارة مكافحة العدوى بوزارة الصحة؛ للمرور على الفنادق والتأكد من استيفاء الاشتراطات وجاهزيتها للتشغيل.

وأشار وزير السياحة إلى أن الاشتراطات اللازمة تتطلب أيضا عدم إقامة أي حفلات أو أفراح في داخل الفندق، وحظر جميع أنواع النشاط الليلى بالفندق، مع تخصيص فندق صغير، أو طابق بالفندق في كل منتجع للحجر الصحي لحالات الإصابة المؤكدة وحالات الاشتباه.

إضافة إلى الاستمرار بشكل دائم في إجراء الاختبار السريع للعاملين على بوابات المدن السياحية بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وفيما يتعلق بالاشتراطات الخاصة بالنزلاء التي اعتمدتها الحكومة ، ذكر وزير السياحة أن ذلك يتطلب تركيب جهاز تعقيم بمدخل الفندق، وإنهاء إجراءات تسجيل الدخول للنزيل إلكترونياً أو باستخدام أقلام أحادية الاستخدام.

بجانب تعقيم أمتعة النزلاء قبل الوصول للفندق والمغادرة منه، وقياس درجات الحرارة للنزلاء عند دخول المنشأة في كل مرة، وتوفير معقم اليدين في منطقة الاستقبال ومختلف المرافق جميع الأوقات، وتطهير كل المناطق العامة بانتظام.