استثمار

وزير السياحة عن المنافسة : أسعارنا رخيصة والمشكلة في البلدان المصدرة (فيديو)

وزير السياحة أوضح أنه منذ 4 شهور عدد السائحين يفوق 500 ألف شهريا، وفى يونيه تم تسجيل أكثر من 550 ألف سائح وعدد الأسواق المصدرة يزيد.
المال - خاص 1:01 ص, الأثنين, 12 يوليو 21 1:01 ص, الأثنين, 12 يوليو 21

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قال الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، إن الأسعار في مصر رخيصة مقارنة بمقاصد أخرى، مؤكدا أن المشكلة في الأسواق المصدرة ونتوقع تحسن بشكل جيد جدا.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية للوزير مع برنامج “الحكاية”، الذي يقدمه الإعلامى عمرو أديب، مساء الأحد.

وحول معركة الأسعار، قال وزير السياحة: “أسعارنا رخيصة، وليست مقاصدنا غالية، وليس لدينا مشكلة أسعار، وعملنا إجراءات العام الماضي، مثل تأشيرة سياحية مجانية وحاليا تم تقليل أسعار وفود الطائرات والهبوط فى المطارات السياحية، وأسعارنا مش غالية”.

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وأضاف: “والمشكلة أن الأسواق المصدرة الرئيسية أغلقت السياحة، مثل أوروبا الغربية، وذهبت لألمانيا للتحدث معهم حول الأمر “.

وأشار إلى أن الدول التى يأتى منها السياح في زيادة وعدد السائحين يزيد، أى أن هناك ثقة من مقدمى الخدمة السياحية والمواطنين والحكومات.

وأشار إلى أنه منذ أكثر من شهر هناك زيادة سياحة من الخليج العربى والسعوديين، وبدأ الروس يأتون إلى القاهرة.

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ولفت أن مع استئناف الجانب الروسى وأوروبا لمعدلات السياحة، نتوقع للوصول لأرقام جيدة جدا.

وكان وزير السياحة أوضح أنه منذ 4 شهور عدد السائحين يفوق 500 ألف شهريا، وفى يونيه تم تسجيل أكثر من 550 ألف سائح وعدد الأسواق المصدرة يزيد.

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بقلم المال - خاص

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