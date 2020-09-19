وزير السياحة: عمل مسحة PCR في مطارات جنوب سيناء والبحر الأحمر بتكلفة 30 دولارا

وزير السياحة قال إن ألمانيا من أكبر الدول التي يأتي منها سائحون إلى مصر

أكد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، السبت، أنه أنهي زيارته إلى عدد 3 دول أوروبية وهي أرمينيا وجورجيا وألمانيا؛ لبحث عودة السياحة الأوروبية إلى مصر مرة أخرى، وذلك من خلال عقد لقاءات مع وزراء السياحة وشركات العاملة في القطاع السياحي بتلك الدول.

وقال العناني خلال مداخلة هاتفية مع عمرو أديب على قناة إم بي سي مصر، إن أعداد السائحين تراجعت بشكل كبير نتيجة ضرورة المسحة الخاصة بفيروس كورونا حيث كان عدد السائحين نحو 6 آلاف ليتراجع إلي 2300، وذلك في أول سبتمبر الجاري ليعود إلى الارتفاع مجددا ليصل إلي 3 آلاف سائح.

وأضاف العناني، أن وزارة الصحة قامت بتسهيل إجراءات الدخول لمصر من خلال عمل المسحة pcr وذلك في محافظتي جنوب سيناء و البحر الأحمر بتكلفة 30 دولارا.

وأشار وزير السياحة إلى أن ألمانيا من أكبر الدول التي يأتي منها سائحون إلى مصر وبرلين وعدت بدراسة عودة سائحيها إلى القاهرة مرة أخرى.