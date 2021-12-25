وزير السياحة: تمثال «أم الدنيا» في بورسعيد حالة فنية حضارية

واشاد وزير السياحة والٱثار بمشروع تطوير وإنشاء ساحة مصر ، مؤكدا أنه يعد إحدى المشروعات التجميلية والحضارية التي تم إنشاؤها في بورسعيد، مشيدا بتصميم التمثال الذي يتوسط ساحة مصر مؤكدا أنه حالة فنية حضارية تعكس تاريخ المحافظة

أشاد الدكتور خالد عناني وزير السياحة والآثار بالطفرة التى شهدتها بورسعيد مؤخرا فى المشروعات التنموية والخدمية والسياحية.

وأكد خلال جولته التفقدية ببورسعيد اليوم السبت ، بالنهضة السياحيه التى تشهدها المدينه ودعم وزارته للمشروعات المستقبليه والجار تنفيذها حاليا

وشملت جولة الوزير مشروع ساحة مصر وحديقة فريال ومنطقة سور ديليسبس وموقع أرض المتحف القومى وشارع المشير طنطاوى ومشروع بورتو سعيد

وخلال الجولة، استمع محافظ بورسعيد ووزير الٱثار لشرح القائمون علي تنفيذ مشروع إنشاء وتطوير ساحة مصر، حيث يتضمن إنشاء تمثال مصر ويسمي “أم الدنيا” وهو يشير إلى تاريخ وجهود المصريين خلال حفر قناة السويس ، فضلا عن إنشاء حديقة التاريخ، ومنطقة مطاعم وكافيتريات، والتى ساهمت فى تحقيق واجهة حضارية مميزة لمدينة بورسعيد أمام زائريها.

كما تفقد المحافظ والوزير الممشى السياحي بداية من ديليسبس للتعرف على خطة التطوير بالمنطقة، كما تفقد وزير السياحة ومحافظ بورسعيد أرض المتحف القومي بالمنطقة.

وأشاد وزير السياحة والٱثار بمشروع تطوير وإنشاء ساحة مصر ، مؤكدا أنه يعد إحدى المشروعات التجميلية والحضارية التي تم إنشاؤها في بورسعيد، مشيدا بتصميم التمثال الذي يتوسط ساحة مصر، واصفا إياه بأنه حالة فنية حضارية تعكس تاريخ المحافظة.

واطلع الوزير على الساحة التي تعتبر أول ما يشاهده السفن العابرة للمجرى الملاحي لقناة السويس ضمن قافلة الشمال، فضلًا عن أنها مقابلة للميناء السياحي الذي يستقبل السفن السياحيةمن مختلف دول العالم.

وتضم “ساحة مصر” منطقة “لاند سكيب” ونافورة مضيئة، فضلا عن تمثال من البرونز لملكة مصرية ممسكة بقرص شمس بأحد جوانب الساحة حمل اسم “عظمة مصر” بارتفاع كلي 20.6 متر، ونُحت على قاعدته الجرانيت من الخلف عبارة باللغتين العربية والانجليزية لتصف الدولة المصرية وحضارتها العريقة وهي: “هنا كان ضوء النهار ساطعًا قبل أن تشرق شمس الدنيا”

وأشاد وزير السياحة ، بمستوي التطوير بحديقة فريال، مؤكدًا أنها نموذج رائع للحدائق لاسيمًا أنها تتسم بالطابع الجمالي والحضاري والتاريخي، وأنها أصبحت آضافة سياحية تجذب العديد من الزوار لمحافظة بورسعيد، مشيرًا إلى أن بورسعيد تشهد طفرة كبري في مختلف المجالات الخدمية والتنموية، وهو ما نلمسه عند زيارة المحافظه

وقال محافظ بورسعيد، إن حديقة فريال تعتبر من أهم حدائق مدينة بورسعيد، وذلك لما تمثله من أهمية تاريخية حيث شهدت احتفالات افتتاح قناة السويس.

ولفت إلى أن الحديقة يتوسطها العديد من المباني ذات التراث المعماري المُميز، والذي يُعبر عن امتزاج الحضارات المختلفة، بعد تطوير الحديقة التى تضم مسرحا، ومسجدًا، و3 منصات مخصصة للاحتفالات، وأماكن الجلوس ومناطق لألعاب الأطفال.



وزير السياحه يتفقد حديقة فريال ومشروع ساحة مصر

وقام الدكتور خالد العناني وزير السياحة والٱثار، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بجولة ميدانية داخل ساحة “المشير طنطاوى”، والتي تقع بمنتصف الطريق بين شارع المشير طنطاوى “البترول سابقا” وشارع الرحاب بحي الضواحي، برفقة المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ وعدد من القيادات التنفيذية.

وأكد محافظ بورسعيد، أن الساحة الجديدة بحي الضواحي تجمع الإمكانيات والوسائل الترفيهية لخدمة سكان المنطقة والمناطق المحيطة، وأشار إلى أن الساحة الجديدة بشارع المشير طنطاوى سوف تكون واحدة من أماكن الجذب بالمحافظة، حيث تضم أماكن جلوس وكشك موسيقي وعدد من النافورات بالإضافة إلي لاند سكيب علي أعلى مستوى.

وأكد المحافظ، أن شارع “المشير طنطاوى” بحى الضواحى يعتبر حلقة الوصل لعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بحى الضواحى، ومن هنا قامت محافظة بورسعيد بتطوير ورفع كفاءة الشارع، خاصة بعد خطة المحافظة لإنشاء ميناء بورسعيد البري والحديقة الدولية ليجمع كافة خطوط النقل البرى بين المحافظات.