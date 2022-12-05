وزير السياحة: تخصيص 1.5 مليار جنيه لتنشيط السياحة العام الحالي

كشف وزير السياحة والآثار أحمد عيسي، عن تخصيص 1.5 مليار جنيه ضمن مخصصات تنشيط السياحة في الخارج، خلال العام المالي الجاري، مقابل إنفاق 750 مليون جنيه في العام الماضي.

وكشف وزير السياحة، عن إنفاق ما يقرب من 26 مليون دولار سنويًا على المعارض السياحة الدولية، وانخفاض ذلك الرقم إلى 5 ملايين دولار في العام المالي الحالي، بهدف تخصيص تلك الأموال لأنشطة مركزة مضمونة العائد، وتدار بذكاء.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، في افتتاح فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الثامن «2022CEOs Thoughts»، الذي تنظمه شركة «المال جي تي إم»، اليوم الإثنين 5 ديسمبر الحالي، ويُعقد تحت عنوان «عام التحديات الكبرى».

وأشار إلى أن مصر تستعد إلى تقديم منتج سياحي جيد خلال الفترات المقبلة، والاستفادة من الإقبال الحالي علي الحجوزات الشتوية كونها في معدل جيد جدًا حاليًا.