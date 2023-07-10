وزير السياحة: انتهاء كافة الأعمال بالمتحف المصري الكبير نهاية سبتمبر المقبل تمهيدا لافتتاحه

ترأس أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير، وذلك في أول اجتماع للمجلس بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستهل الوزير الاجتماع بالترحيب بالحضور، مهنئًا مجلس الإدارة وهيئة المتحف بنجاح المرحلة الجارية من الجولات الإرشادية المحدودة بالمتحف والتي تشمل كل من منطقة المسلة المعلقة، وصالة الاستقبال الرئيسية المعروفة باسم البهو العظيم، والبهو الزجاجى، وذلك فى إطار حرص وقيام المتحف بمراجعة جاهزية الخدمات المقدمة لزائريه، والتأكد من تميز وتفرد التجربة السياحية به منذ الدخول وحتى انتهاء الزيارة.

كما أثني الوزير على الجهود التي يبذلها فريق عمل المتحف لإنجاز هذا الصرح العظيم، ومدى التزامهم بالتوقيتات المحددة والجدول الزمني لتنفيذ الأعمال المتبقية والتي تم الاتفاق عليها منذ شهر إبريل الماضي بما يضمن الإنتهاء من جميع الأعمال بنهاية شهر سبتمبر 2023 تمهيداً لافتتاح للمتحف.

وخلال الاجتماع قام اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، بتهنئة الوزير على الانتقال للعاصمة الإدارية، وما شهدته الوزارة من إنجازات على الصعيد السياحي والأثري.

كما قام بإحاطة المجلس بالموقف التنفيذي لآخر مستجدات الأعمال بالمتحف والمنطقة المحيطة به وآخر ما تم إنجازه من أعمال، مؤكدا على أن جميع الأعمال تجري على قدم وساق للإنتهاء منها وفقا للجدول الزمني المقرر وأن العمل يسير بالتوازي في كافة قاعات المتحف.

وأشار إلى أنه تم وضع الأحجار الأصلية أعلى نموذج حفرة اكتشاف المركب المنفذة لتُعد المدخل الرئيسي لمتحف مراكب الملك خوفو.

ولفت الدكتور الطيب عباس مساعد الوزير للشئون الأثرية بالمتحف المصري الكبير إلى البدء في تركيب وتثبيت الآثار الثقيلة منذ 6 أشهر على القواعد الخاصة بها المنتهية داخل قاعات العرض الرئيسية بنسبة تنفيذ وصلت إلى 54%، وذلك بالتوازي مع الأعمال الجارية لنهو المتبقي من تجهيزات العرض المتحفي بقاعات العرض الرئيسية، بإلاضافة إلى البدء منذ منتصف شهر يونيو الماضي في وضع القطع الأثرية بالفتارين الخاصة بها بقاعات العرض الرئيسية.

وتناول الاجتماع مناقشة أسعار تذاكر دخول المتحف المصري الكبير تزامنًا مع الانتهاء من الأعمال، والتصديق على محضر اجتماع الجلسة السابقة للمجلس وإحاطة أعضاء المجلس بآخر مستجدات الأعمال مع التحالف الفائز بتشغيل خدمات الزائرين بالمتحف.