وزير السياحة النيجيري يزور المتحف المصري بالتحرير

بعد الانتهاء من زيارتهم لمنطقة أهرامات الجيزة، اليوم، توجه (Lai Mohamed) لاي محمد وزير الإعلام والثقافة والسياحة بدولة نيجيريا والوفد المرافق، إلى المتحف المصري بالتحرير، حيث كان في استقبالهم صباح عبد الرازق، مدير عام المتحف و التي رحبت بهم و…

بعد الانتهاء من زيارتهم لمنطقة أهرامات الجيزة، اليوم، توجه (Lai Mohamed) لاي محمد وزير الإعلام والثقافة والسياحة بدولة نيجيريا والوفد المرافق، إلى المتحف المصري بالتحرير، حيث كان في استقبالهم صباح عبد الرازق، مدير عام المتحف و التي رحبت بهم و شرحت لهم نبذة عن المتحف و اهم المقتنيات به.

وقالت مدير عام المتحف، أن الوزير النيجيري والوفد المرافق قاموا بجولة داخل قاعات المتحف المختلفة، حرصوا خلالها على التعرف على القطع الأثرية الفريدة التى يضمها المتحف وخاصة كنوز الملك الشاب توت عنخ آمون، كما أعربوا عن إعجابهم بتلك الكنوز الأثرية الفريدة التي يضمها هذا الصرح العظيم .

وخلال جولتهم بالمتحف، قام الوزير والوفد المرافق بالتقاط العديد من الصور التذكارية لتسجيل زيارتهم، و خاصة بجوار قناع الملك توت عنخ آمون.

جدير بالذكر أنه في إطار زيارته الحالية لمصر، حرص وزير الإعلام والثقافة والسياحة بدولة نيجيريا ، على لقاء الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أمس، لبحث سبل التعاون بين البلدين في مجال السياحة والاثار، كما زار صباح اليوم منطقة اهرامات الجيزة معربا عن سعادته بزيارة واحد من أهم المناطق الأثرية والسياحية في العالم.