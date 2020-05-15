وزير السياحة : الموافقة لـ10 فنادق في شرم الشيخ والغردقة من أصل 173 طلبًا باستئناف العمل

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار في مداخلة هاتفية مع برنامج مساء دي إم سي على قناة إكسترا نيوز إن 173 فندقًا تقدمت بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية تمهيدًا للافتتاح، وافقت الوزارة على 10 طلبات منهم فقط.

وأضلف الوزير أن جولة هذا الأسبوع تأتي للتأكد من استعدادات الفنادق، والسفراء التي نتواصل معاهم بيسألوا على استعدادات شرم الشيخ والغردقة بشكل أساسي.

وتابع: فتحنا الباب من 10 ايام ومن عدد 173 فندقا فيه 10 فنادق اجتازوا الفحص النهاردة في شرم شيخ والغردقة ورفضنا حوالي 9 فنادق لم تستوف الشروط ومفيش فندق هيفتح قبل التوقيع من ثلاث جهات تصدر شهادة الترخيص.

وقال: فيه 3 شركات اجنبية تم التعاقد معاها هتبدأ تتابع اجراءات السلامة الصحية بالفنادق، وهي إعادة تدريجية لحركة الحياة في هذا القطاع اللي توقف بالكامل من منتصف مارس، والفندق اللي هياخد الترخيص ممنوع فيه السبا ومفيش ساونا ولا مساج ولا بخار..

وأضاف أن صالات الجيم هتتفتح ولكن ستعقم كل يوم وغيرها من الضوابط المعلنة.

وكان الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، مع المستثمرين السياحيين بالمحافظة، وذلك لمناقشة آخر تطورات عودة النشاط السياحي لفنادق المحافظة، في ظل الضوابط التي اعتمدها مجلس الوزراء لاستقبال النزلاء المصريين بدءا من ١٥ مايو الجاري بنسبة إشغال ٢٥٪ من الطاقة الاستيعابية لها، وذلك للفنادق التي تلتزم بالضوابط التي اعتمدها مجلس الوزراء وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وحصول هذه الفنادق علي شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارات السياحة و الاثار والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية.

خالد العناني يزور مشروع مدينة الجلالة ويؤكد: وجهة سياحية جديدة (صور)

أكد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اليوم الأحد، أن مدينة مشروع مدينة الجلالة سوف تكون واجهة وقبلة سياحية جديدة للمصريين والأجانب.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها للمشروع ، وذلك بدعوة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأعرب العناني عن سعادته بما شاهده من إنجاز في هذا المشروع الضخم، واصفا إياه بالمدينة السياحية الجبلية الشاطئية المكتملة، ذات موقع استراتيجي متميز جدا، فهي على بعد ٢٠ كم من العين السخنة، و٦٠ كم من العاصمة الإدارية، و٦٠ دقيقة من القاهرة.

يشار إلى أنه كان برفقة لواء أركان حرب محمود فكري المدير التنفيذي لمشروع مدينة الجلالة، والنائب عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، وعبد الفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية وماجد فوزي رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية.

وزير السياحة عن ضوابط تشغيل الفنادق : بعضها قاسٍ مثل المسافة بين شازلونج وآخر

وكان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، قد أكد أنه من المقرر عمل مراجعة وكشف دوري من قبل 3 جهات علي الفنادق وذلك لضبط من يخالف ضوابط تشعيل الفنادق.

وقال الوزير: “العقوبة لن تكون لفت نظر وبعد اذنك ماتعملش كدة تاني، لا هتكون سحب ترخيص مدير المنشآة وقفل المنشآة مش هنهزر في دي خالص ومش هينفع نجامل فيها”.

وأضاف الوزير في مداخلة هاتفية مع برنامج القاهرة الآن والذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة العربية الحدث، أنه بالفعل الفنادق حاليا بتتقبل 25% من طاقتها لكن لم يكن هناك ضوابط واضحة ملزمة للجميع.

وتابع ” الجديد النهاردة أن فيه ضوابط يلتزم بيها الجميع بما فيهم شرم الشيخ والغردقة، وبنقولهم احنا مش ضد عودة السياحة، قد يبدو أن بعض الضوابط دي قاسية شوية زي مثلا وجود مسافة بين كل شازلونج على البحر وآخر ولكن كل حاجة وأدق التفاصيل مدروسة حتى النفايات.