وزير السياحة العراقي: لابد من تضافر الجهود الدولية لإعادة الآثار المنهوبة

أعرب أحمد فكاك، وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي، عن سعادته لتواجده في المتحف المصري بالتحرير الذي يحمل عبق التاريخ والحضارة في وادي النيل، مشيرا إلى أن هذه الآثار التي نقف بينها الآن هى شاهدة على أصالة هذا الشعب.

وأشاد بقيام وزير السياحة والآثار، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بالوقوف اليوم لإعادة جزءً من تاريخ وحضارة هذه الدول، مما يدعونا على الوقوف إجلالا واحتراما لهذا الشعب.

وطالب الوزير بضرورة تضافر الجهود الدولية لإعادة الآثار المنهوبة، منوها بأن العراق نتيجة الظروف التى مرت بها تعرضت إلى أكبر موجة لتهريب آثاره.

جاء ذلك خلال تسليم أحمد عيسي وزير السياحة والآثار، اليوم بالمتحف المصري بالتحرير، لنحو 176 عملة أثرية تم ضبطها بالمنافذ المصرية، لأربعة دول وهم الصين، السعودية، الأردن والعراق.

ومن جانبه أعرب السفير أمجد العضالة سفير المملكة الأردنية الهاشمية، عن خالص تقديره وشكره لوزير السياحة والآثار وكافة العاملين بالوزارة و الوحدات والمنافذ الأثرية على حرصهم والجد في العمل ليلا ونهارا كحماة للتاريخ والحضارة مصر والعالم أجمع، مشرا إلى أن تنظيم مثل هذا الحفل وفي رحاب المتحف المصري العريق، هو خير دليل وشاهد على ما تقدمه مصر من أجل حماية تراث وحضارة العالم.

كما تقدم باسم المملكة الهاشمية بالشكر على هذه المبادرة والاحتفاء بالتعاون الثقافي والسياحي للبلدين، لافتا الى استقبال مدينة البتراء بالأردن وفدا مصريا لتعزيز التعاون السياحي والأثري.

ونوه بما تقدمه مصر من إنجازات على كافة الأصعدة لتصبح نموذجا إلى ما يتمناه ويتطلع اليه العالم العربي.

ومن جانبه أوضح حمدي همام رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية، أن العملات التي تسلمتها السعودية من فئات مختلفة تضم ربع، ونصف، وواحد واثنين ريال ، وربع ونصف وواحد قرش، جميعها ترجع إلى فترات زمنية مختلفة من عهد الملك عبد العزيز آل سعود.

وتابع أما التي تسلمتها سفارة العراق فترجع لعهد الملك فيصل الأول فئة 4 فلس، وواحد ريال، وما تسلمته المملكة الأردنية الهاشمية ثلاث من عهد الملك الحسين بن علي فئة 5 و 10 قروش، و وواحدة ترجع لعهد الملك الحسين بن طلال فئة ربع دينار، اما تلك الخاصة بالصين فترجع لعهد أسرة مينج الصينية.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة السياحة والآثار كانت قد سلمت العديد من القطع الأثرية التي تخص مختلف الدول الأجنبية والتي قد نجحت الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية على مدار السنوات السابقة في ضبطها حيث قامت عام 2014، بتسليم دولة بيرو تمثالين أثريين، وثلاث تماثيل لدولة الاكوادور. وفي عام 2017، سلمت كلا من المملكة العربية السعودية ودولة العراق مجموعة من العملات الأثرية.

كما شهد المتحف المصري بالتحرير عام 2020 مراسم تسليم 100 عملة ذهبية وفضية للمملكة العربية السعودية والهند والصين .