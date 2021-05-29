وزير السياحة : الانتهاء من ترميم قصر محمد علي بشبرا هذا الصيف

قال إنه يأمل افتتاح المتحف الروماني اليوناني في الاسكندرية قبل نهاية العام الجاري.

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة و الآثار ، إنه سيتم الانتهاء من مشروع ترميم قصر محمد علي بشبرا هذا الصيف ، مؤكدا أن موعد افتتاح المتحف الكبير لم يحدد بعد.

وأضاف أنه يأمل أن يكون مشروع طريق الكباش “sphinx avenue “في الأقصر جاهزاً قبل نهاية العام الجاري ، مؤكداً أنه مشروعاً كبيراً وسيتم تنظيم موكب كبير لافتتاحه.

وتابع في كلمته بفعاليات المؤتمر الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة عبر الانترنت مساء اليوم في المتحف القومي للحضارة المصرية ، أنه التقي مع عدد من الشركات واستقبل مقترحين في هذا الصدد منهم.

وتابع وزير السياحة أنه يأمل افتتاح المتحف الروماني اليوناني Greek Roman museum في الاسكندرية قبل نهاية العام الجاري.

وفي سياق متصل ، قال وزير السياحة والآثار إنه تم نقل 55 ألف قطعة أثرية للمتحف المصري الكبير .

ولفت إلى أن المتحف سيكون جاهزاً بنهاية العام الجاري، لكن هناك فرق بين أن يكون جاهزاً ومتي سيتم افتتاحه إذ سيشهد حفل افتتاحه حضور رؤساء دول وملوك ووزراء من دول العالم .

وقال إنه سيتم الانتهاء من المتحف الكبير هذا العام لكن توقيت افتتاحه لم يحدد بعد ، مضيفاً أنه يجري مناقشات طويلة للعمل بسرعة ليكون جاهزاً ، و هناك استمرار في نقل القطع الأثرية .

وتابع أنه تم نقل أكثر من 95% من مجموعة توت عنخ آمون للمتحف المصري الكبير وتم الإبقاء علي 5% في المتحف المصري بالتحرير وسيتم نقلها قبل أيام قليلة من الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير.