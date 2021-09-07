استثمار

وزير السياحة : الانتهاء من تركيب ماكينات الدفع الإلكتروني لتذاكر «المتحف المصري»

العناني يتفقد مشروع تطوير الخدمات بالمتحف
محمود محسن 8:32 م, الثلاثاء, 7 سبتمبر 21 8:32 م, الثلاثاء, 7 سبتمبر 21

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قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن المتحف المصري بالتحرير يستعد، خلال الأيام القليلة المقبلة، لتشغيل ماكينات الدفع الإلكتروني لتذاكر دخول المتحف، والتي سوف تحل محل نظام دفع التذاكر يدويًّا، لافتًا إلى أن ذلك يأتي في إطار إستراتيجية الوزارة للتحول الرقمي. وقام العناني بتفقُّد المتحف للوقوف على الموقف التنفيذي لهذه الأعمال وآخِر مستجدّات مشروع تطوير خدمات الزائرين به، حيث شملت الجولة تفقُّد الخدمات بالحديقة والقاعات المختلفة للمتحف.

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ورافق وزير السياحة صباح عبد الرازق مدير عام المتحف المصري بالتحرير، والدكتور خالد شريف مستشار الوزير للتحول الرقمي.

المتحف المصري بالتحرير
المتحف المصري بالتحرير

من جانبها أوضحت صباح عبد الرازق أنه جارٍ حاليًّا استكمال أعمال التطوير طبقًا لرؤية لجنة تطوير الخدمات بالمواقع الأثرية والمتاحف، والتي تشمل تزويد المتحف بلوحات إرشادية عند المداخل، ووضع سلّات للمهملات في الحديقة وداخل المتحف بنظام إعادة التدوير، ومقاعد للزائرين، وتطوير دورات المياه،

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بالإضافة إلى بعض الأعمال المتعلقة بإتاحة الزيارة لذوي الهمم من خلال عمل ممرّات ميسّرة لهم تسمح بمرور الكراسي المخصصة لهم بسهولة.

وأضافت أن أعمال التطوير تعمل على توفير أقصى سبل الإتاحة للزائرين من المصريين والسائحين بما يتمشى مع السياسة التي تتبعها الوزارة حاليًّا لرفع كفاءة المواقع الأثرية والمتاحف وكل المقاصد السياحية والأثرية المصرية لتحسين تجربة الزائر أثناء الزيارة.

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بقلم محمود محسن

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