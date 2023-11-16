وزير السياحة الأردني يعلن تراجع حجوزات الفنادق في بلاده 50% بسبب الحرب على غزة

كشف وزير السياحة الأردني مكرم القيسي، عن تراجع حجوزات الفنادق في الأردن بنسبة 50% منذ بدء الحرب على غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وقال القيسي، في تصريحات إعلامية اليوم الخميس، إن الطلب على المواقع السياحية تراجع 40% منذ بدء الحرب، مشيرا إلى تراجع حجوزات المطاعم السياحية 60-70%، بحسب البيانات التي وردت من المواقع السياحية الأكثر زيارة كالبترا، إضافة إلى البيانات الصادرة عن الجمعيات السياحية.

وأضاف القيسي أنه تم إلغاء 23 رحلة طيران عارض، و26 رحلة بواخر إلى العقبة منذ بدء الحرب، حتى نهاية العام، لافتا إلى أن هذه الإلغاءات تلحق خسائر بالمنشآت الفندقية إضافة لحجوزات المجموعات السياحية التي تشمل برامج سياحة المؤتمرات والحفلات وحجوزات المطاعم والمرافق ذات الاستخدام اليومي.

وأشار إلى أن النشرة الأخيرة للبنك المركزي أشارت إلى أن الدخل السياحي الأردني بلغ 4.5 مليار دينار، حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي، حيث بلغ عدد الزوار بحسب بيانات وزارة الداخلية 5.5 مليون زائر، مؤكدا أن هذه الأرقام ممتازة، وتعدت المستهدفة للوزارة.

وكشف أنه تم تشكيل فريق برئاسة أمين عام وزارة السياحة وعضوية عدد من ممثلي القطاع السياحي وتحديدا جمعية الفنادق ووكلاء السياحة والسفر، إضافة إلى ممثلين عن الأمن العام، والداخلية والخارجية ودائرة الآثار وهيئة تنشيط السياحة وسلطة إقليم البترا التنموي ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وذلك للتعامل مع كل المستجدات المتعلقة بقطاع السياحة، مشيرا إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعاتها بشكل دوري وهي في حالة انعقاد دائم.

ولفت إلى استمرار الوزارة بالمشاركة بجميع المعارض السياحية الدولية، وتكثيف النشاط الإعلامي كما يحصل في سوق السياحة العالمي في لندن، كاشفا أنه تم تشكيل لجنة متابعة لدراسة الأثر الاقتصادي لانخفاض عدد السياح من وزارة السياحة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وصندوق التنمية والتشغيل والبنك المركزي.