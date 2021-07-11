وزير السياحة : استقبلنا أكثر من 500 ألف سائح شهريا منذ أبريل (فيديو)

أشار إلى أنه فى يونيه تم تسجيل أكثر من 550 ألف سائح وعدد الأسواق المصدرة يزيد.

قال الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، إن مصر استقبلت أكثر من 500 ألف سائح شهريا منذ أبريل

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية للوزير مع برنامج “الحكاية”، الذي يقدمه الإعلامى عمرو أديب، مساء الأحد.

وأوضح أنه منذ 4 شهور عدد السائحين يفوق 500 ألف شهريا، وفى يونيه تم تسجيل أكثر من 550 ألف سائح وعدد الأسواق المصدرة يزيد.

وأكد أن ذلك نتيجة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها مصر خلال الفترة الماضية تجاه فيروس كورونا. السياحة

وأشار إلى أن الدول التى يأتى منها السياح في زيادة وعدد السائحين يزيد، أى أن هناك ثقة من مقدمى الخدمة السياحية والمواطنين والحكومات.

وأشار إلى أنه منذ أكثر من شهر هناك زيادة سياحة من الخليج العربى والسعوديين، وبدأ الروس يأتون إلى القاهرة.

ولفت أن مع استئناف الجانب الروسى وأوروبا لمعدلات السياحة، نتوقع للوصول لأرقام جيدة جدا.