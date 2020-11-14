استثمار

وزير السياحة: استخدام أشعة إكس راي على المومياوات لأول مرة على الهواء

بناء على طلب السفراء الأجانب
محمد مجدي 9:53 م, السبت, 14 نوفمبر 20 9:53 م, السبت, 14 نوفمبر 20

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أكد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار أنه لأول مرة يتم الكشف عن استخدام أشعة اكس راي على المومياوات على الهواء مباشرة وذلك بعد طلب من السفراء الأجانب الذين حضروا احتفالية اكتشاف المومياوات في منطقة سقارة.

وقال العناني ، خلال مداخلة هاتفية مع أحمد موسى في برنامج على مسؤوليتي على قناة صدى البلد، إن الكشف الأثري الجديد الذي تم الإعلان عنه اليوم في منطقة سقارة ، وهي إحدى أبرز المناطق التي كان يدفن بها الملوك، إضافة إلى المواطنين العاديين .

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وأوضح أن اكتشاف اليوم كان أكثر من 100 تابوت و 40 تمثالا يعود للعصر البطلمي، وتم الكشف عنه بأيدي مصرية، لافتا إلي أن هناك بعثات أجنبية تعمل في منطقة سقارة.

أكثر من 100 تابوت.. وزير السياحة يعلن تفاصيل أكبر كشف أثري بمنطقة سقارة (صور)

وأضاف العناني ، أن الكشف الأثرى الجديد فى منطقة سقارة، التى عثر عليه بواسطة البعثة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار هي عبارة عن آبار عميقة للدفن تحتوي على عدد ضخم من التوابيت مغلقة منذ أكثر من 2500 عام.

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وأشار إلى أنه سيتم نقل الكشف إلى المتحف الكبير والحضارة والمتحف المصري بالتحرير، لافتاً إلى أن ما تم الإعلان عنه السبت ليس نهاية الكشف، حيث تتواصل أعمال الحفر، وسيكون هناك المزيد .

وأكد أن حركة السياحة تسير ملحوظ قليلا حيث أن خلال الـ 4.5 شهور ماضية شهدت استقبال 500 الف سائح من المانيا وفرنسا وإيطاليا وانجلترا وأوروبا الشرقية وأوكرانيا وبيلاروسيا

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وكان الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ورئيس البعثة الأثرية المصرية العاملة بسقارة، أكد في وقت سابق أنه جارٍ العمل على كشف أثري جديد بمنطقة سقارة، عبارة عن ورشة لصناعة التوابيت الخشبية القديمة ومن المقرر الإعلان عنها في 2021.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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