وزير السياحة: ارتفاع أعداد السائحين الإيطاليين 100% وتوقعات باستقبال 800 ألف بنهاية العام

قال أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، إن السوق الإيطالية سجلت 100% زيادة في أعداد الوافدين إلى المقصد المصري خلال الفترة الحالية، متوقعا استقبال نحو 800 ألف سائح إيطالي مع نهاية العام الجاري.

وأضاف الوزير في تصريحات له، أن أبرز محاور استراتيجية النهوض بالقطاع الجاري العمل عليها حاليًا، تتضمن تحسين جانب العرض في المقصد السياحي المصري من خلال إتاحة الوصول له بصورة أكبر، مع مضاعفة عدد مقاعد الطيران القادمة، وذلك بالتعاون مع وزارة الطيران المدني بهدف دفع المزيد من الحركة السياحية الوافدة.

ولفت إلى أنه جار العمل أيضًا على محور تحسين مناخ الاستثمار السياحي، بالإضافة إلى زيادة عدد الغرف الفندقية الموجودة، وتطوير تجربة السائحين من خلال رفع جودة الخدمات المقدمة إليهم بالمقاصد السياحية المختلقة والتي سيتم العمل عليها من خلال خطة قصيرة المدى وأخرى طويلة المدى من شأنها أن تساهم في تطوير المنتج السياحي ليناسب السائحين الذين يأتون بشكل فردي لمصر.