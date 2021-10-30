وزير السياحة : احتفالية طريق الكباش في الأقصر خلال الأسابيع القليلة القادمة (فيديو)

قال الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار أنه لم يحدث تأجيل لاحتفالية الكشف عن طريق الكباش في الأقصر ولم نعلن عن موعد الاحتفالية، وقلنا قريبا، ومن الممكن أن تكون خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وأضاف العناني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبني عسل في برنامج الحياة اليوم على فضائية الحياة أنه سيتم عمل فعاليات لكل المقاصد السياحية الواحدة تلو الأخرى، ولكن سنجرى شيئا راقيا للترويج للأقصر سياحية، والبطل فى هذه الحملة هى الأقصر وآثارها وناسها وأسواقها وكل شيء بالأقصر.

وتابع العناني أن الحفلة الخاصة بافتتاح طريق الكباش الفرعونى وآثار الأقصر ستكون مفاجأة مثل حفلة المومياوات الملكية، وكل ما ينشر حاليا اجتهادات، كما أن عدد سيكون محدود بسبب جائحة كورونا، وستكون هناك 50 كاميرا ضخمة تغطى الاحتفالية، وهدفنا إظهار جمال الأقصر وليست الآثار فقط.

وأكد العناني أنه تم الانتهاء من متحف العاصمة الجديدة، ومتحف عواصم مصر، وقريبا سيتم الانتهاء من قصر محمد على في منطقة شبرا ، والمتحف الكبير ، ويتم حالياً الترويج للسياحة المصرية وذلك في البورصات السياحية العالمية .

وأوضح العناني أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، اطمأن خلال اجتماع اليوم على الحركة السياحية فى مصر وسلامة الضيوف والعاملين فى القطاع، والالتزام بالإجراءات الاحترازية باعتبارها أهم شعار لأى دولة سياحية فى العالم فى هذه المرحلة خاصة فى ظل استئناف بعض الأسواق الهامة لمصر مؤخرا.

وأشار العنانى إلي أن الرئيس عبدالفتاح السيسى ناقش معه بعض المواد التشريعية التى تتم من قوانين جديدة فى ملف السياحة وسبل الميكنة والتحول الرقمى بالوزارة .