وزير السياحة: إنفاق 1.6 مليار جنيه على حملات الترويج وتحفيز الطيران خلال 2022/2021

قال أحمد عيسي وزير السياحة والآثار، إنه تم إنفاق نحو 1.6 مليار جنيه على الحملات الترويجية للمقصد السياحي المصري وبرنامج تحفيز الطيران، وذلك خلال العام المالى الماضي 2021/2022.

وأضاف الوزير في تصريحات له خلال لقائه مع محرري ملف السياحة والآثار، أنه تم تخفيض نفقات المكاتب الخارجية التابعة لهيئة تنشيط السياحة من 25 مليوناً إلى 5 ملايين دولار، إضافة إلى تقليص عددهم من 17 إلى 6 مكاتب فقط تٌشرف على الأسواق السياحية المصدرة للحركة الوافدة إلى مصر.

وأكد أن القطاع الخاص هو المسئول الأول عن جلب الحركة السياحية إلى المقصد المصري، ووصفه بأنه “يقود الصناعة وبرامجها”.

وأوضح عيسي، أن دور الوزارة تنظيمي ورقابي على 8 آلاف منشأة سياحية مرخصة في مصر تتمثل في 1200 فندق، 2200 شركة سياحية، إضافة إلى 1400 مطعم و2200 بازار و480 مركز غوص وأنشطة بحرية.

وتابع أن الوزارة ممثلة في المجلس الأعلى للآثار مسئولة عن 2000 موقع آثري منها 133 موقعاً مفتوحاً للزيارة، إضافة إلى أكثر من 40 متحفاً بينها 31 متحفا يستقبل الزائرين.

جاء ذلك بحضور عمرو القاضي، رئيس هيئة تنشيط السياحة، ويمني البحار مساعد الوزير للشئون الفنية، وأحمد عبيد مساعد وزير السياحة والآثار لشئون مكتب الوزير، والدكتور أيمن العشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية، ومؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، وشعبان عبد الجواد المشرف العام على الآثار المستردة، والدكتور أحمد رحيمة معاون الوزير لتنمية الموارد البشرية.