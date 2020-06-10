وزير السياحة : إعادة فتح بعض الأماكن السياحية الشهيرة قريبًا كالأهرامات ومعبد الكرنك

أعلن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أنه ستتم إعادة فتح بعض الأماكن السياحية الشهيرة مثل أهرامات الجيزة ومعبد الكرنك ومقبرة توت عنخ آمون، قريبًا، وسيُسمح لعشرة أشخاص فقط بالدخول في وقت واحد.

جاء ذلك نقلًا عن حوارٍ أجراه وزير السياحة مع وكالة فرانس برس.

وأضاف وزير السياحة أنه بالنسبة للمزارات السياحية الواقعة في مناطق ذات كثافة سكانية عالية، مثل القاهرة، فستتأخر إعادة فتحها إلى “مرحلة لاحقة”.

قال خالد العناني وزير السياحة والآثار، لـ”المال”مارس الماضي، إن مصر كانت تتأهب لاستقبال عام متميز واستثنائى من أعداد الوفود السياحية وإيراداتها، إلا أن فيروس كورونا الذى يضرب العالم أثّر فى الوقت الحالى على السوق المحلية مثل باقى الدول، ومن المتوقع أن يمتد التأثير حال استمرار تفشى الوباء.

وتابع وزير السياحة وقتها أن مؤشرات القطاع السياحى فى فبراير الماضى كانت أعلى من نظيرتها فى 2019، رغم أن فيروس كورونا انتشر قبلها بشهر، لافتًا إلى أن مصر تتميز عن باقى الدول بارتفاع درجات الحرارة، وجميع المناطق الأثرية بها مكشوفة.

وقالت الوكالة: “رغم أن افتتاح المتحف المصري الكبير الذي كان مقررًا نهاية 2020 تأجّل إلى العام المقبل، لكن قطاع السياحة لا يزال يراهن كثيرًا على افتتاح هذا المتحف الجديد بالقرب من أهرامات الجيزة”.