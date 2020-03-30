وزير السياحة : إطلاق خط ساخن لتلقي شكاوى الفصل التعسفي للعاملين بالقطاع

قال وزير السياحة والآثار خالد العناني في اتصال مع برنامج كل يوم على قناة أون، إنه سيتم تخصيص خط ساخن للعاملين في قطاع السياحة للشكوى من أي فصل تعسفي بالتعاون مع وزارة الاتصالات وأضاف وزير السياحة : "لن أستخدم روح…

قال وزير السياحة والآثار خالد العناني في اتصال مع برنامج كل يوم على قناة أون، إنه سيتم تخصيص خط ساخن للعاملين في قطاع السياحة للشكوى من أي فصل تعسفي بالتعاون مع وزارة الاتصالات

وأضاف وزير السياحة : “لن أستخدم روح القانون سأستخدم أقصى إجراء ممكن يتيحوا القانون في هذا الشأن، وأصحاب الشركات والفنادق مش من مصلحتهم يمشوا حد”.

وتابع: “إحنا بنتكلم إن الازمة أمامها أسابيع إن شاء الله، ويوم الأربعاء فيه اجتماع في مجلس الوزراء لمناقشة حزمة من الإجراءات للتخفيف من على كاهل مستثاري السياحة”.

وأضاف: “كل الغرف التجارية ومستثمري القطاع أكدوا أنهم لن يقوموا بفصل أي عامل، وأكدوا على صرف رواتب شهر مارس والاستفادة من ضم القطاع السياحي إلى مبادرة البنك المركزي لتمويل أعباء التشغيل من البنوك ومنها سداد الرواتب”.

وقال وزير السياحة : “النهاردة تلقيت اتصال من سفير ألمانيا للشكر على الإجراءات اللي عملناها في عودة السائحين الألمان اللي كانوا موجودين في مصر”.

وأكد أن “السوق الألماني هو أكبر سوق مصدر للسياحة في مصر”.

وأضاف: “مصر ماعملتش زي باقي الدول أعلنا أولا عن عندي إقرارات وطلبات إقامة من سائحين في مصر طالبين مد تأشيرة وإنهم يقعدوا كيفما يشاءوا إلى أن يستقر الوضع عندهم في بلادهم”. الحكومة الألمانية تشكر مصر على الرعاية الفائقة لسائحيها في أزمة «كورونا»

وفي وقت سابق ترأس الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اجتماع لجنة إدارة الأزمات والمخاطر بالقطاع السياحي لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد علي القطاع السياحي.