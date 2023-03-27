وزير السياحة: إصدار تأشيرة متعددة الزيارة لمصر لمدة 5 أعوام بقيمة 700 دولار.. قريبا

قال أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، إنه من المقرر إصدار تأشيرة دخول سياحية جديدة متعددة الزيارة لمصر مدتها 5 أعوام بقيمة 700 دولار.

وأضاف الوزير خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا بمقر الوزارة، أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل بعض التيسيرات والتسهيلات الجديدة للحصول على التأشيرة السياحية لدخول مصر، ومستجدات العمل في القطاع، وموعد تطبيقها قريبا.

وكانت وزارة السياحة والآثار، قد أعلنت في شهر أبريل الماضي، عن عدد من التسهيلات في ملف التأشيرات السياحية والتي تمت بالتعاون بين الوزارة وعدد من الأجهزة المعنية بالدولة، إذ أصبح هناك أكثر من 180 جنسية يمكنها الحصول على التأشيرة السياحية بمنافذ الوصول المصرية شريطة وجود تأشيرات سارية ومستخدمة لدول إنجلترا وأمريكا وكندا وأستراليا وتشينجن “الاتحاد الأوروبي” واليابان ونيوزيلاندا على جواز السفر.

بالإضافة إلى 78 جنسية يمكنها الحصول على التأشيرة السياحية الاضطرارية بالمنافذ المصرية أو إلكترونياً، وتسهيلات أخرى خاصة ببعض الجنسيات الإضافية في حالة الوصول المباشر إلى مدينتي شرم الشيخ وطابا.

جاء ذلك بحضور أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وغادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار، ورؤساء الغرفة السياحية، ومصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وقيادات وزارة السياحة والآثار.