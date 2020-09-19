استثمار

وزير السياحة: ألمانيا متمسكة برأس نفرتيتي ونحن متمسكون بعودتها إلى مصر

قال : "الآثار اللي خرجت من مصر بطريقة غير شرعية لازم ترجع واحنا نطلع اثارنا بمزاجنا في المعارض الدولية و ترجع تاني".
محمد مجدي 12:01 ص, الأحد, 20 سبتمبر 20 12:01 ص, الأحد, 20 سبتمبر 20

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أكد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار أن هناك جهودا كبيرة لاستعادة رأس نفرتيتي والمتواجدة في ألمانيا، قائلا ألمانيا متمسكة برأس نفرتيتي ونحن متمسكين بعودتها مرة أخري إلي مصر.

وقال وزير السياحة والآثار في مداخلة هاتفية مع عمرو اديب في برنامج الحكاية على قناة ام بي سي مصر، أن هناك 30 الف قطعة آثار مصرية خرجت بطريقة غير شرعية من مصر و يتم عرضها في المتاحف العالمية ، ونسعى الي استعادتها مرة أخري .

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واستطرد قوله: “الآثار اللي خرجت من مصر بطريقة غير شرعية لازم ترجع واحنا نطلع اثارنا بمزاجنا في المعارض الدولية و ترجع تاني” .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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