وزير السياحة:وضعنا حزمة مسارات لتحقيق إيرادات بقيمة 30 مليار دولار

قال أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، إنه تم تحديد 14 تم وضع حزمة مسارات عمل لتحقيق هدف الوصول إلى 30 مليار دولار إيرادات من القطاع السياحي، بالإضافة إلى استقطاب 30 مليون سائح سنويا بحلول 2023.

وأضاف الوزير – خلال لقائه مع محررى ملف السياحة والآثار – أن المسارات موزعة منذ بدء وصول السائح إلى المطار وحتى مغادرته، مشيرا إلى أن هناك 7 مسارات خاصة بتحسين التجربة السياحية.

وتابع الوزير إنه تولى مهام منصبه منذ 4 أشهر وتحديدا فى شهر أغسطس الماضى إذ قضى تلك الفترة فى التعرف على القيادات داخل الوزارة ودور كل منهما، بالإضافة إلى العمل على أهم هدف أوكل إليه وهو تحقيق خطة الوصول إلى 30 مليون سائح لزيارة مصر سنويا.

وأشار إلى أنه تم إجراء دراسة تسويقية على العديد من بلدان العالم والتى أسفرت عن رغبة نحو 272 مليون سائح فى 12 دولة يمثلون الأسواق الرئيسية المصدرة للحركة السياحية لزيارة مصر.

وأوضح أن الدراسة أظهرت أن هؤلاء السائحين لديهم معرفة بالمقصد السياحى المصرى ورغبة فى السفر إليه وأنهم حال زيارتهم له من المتوقع أن يكون مستوى رضائهم عن التجربة السياحية جيدا، كما أنهم سيقومون بالتوصية بزيارة المقصد السياحى المصرى لدى الأقارب والأصدقاء.

وأكد أن الدراسة أبرزت أن الأزمة ليست فى الطلب على المقصد السياحى المصرى ولكن فى جانب العرض، مشيرا إلى أن السياحة كغيرها من الصناعات تحتاج إلى دراسة التحديات للخروج بحلول وهو ما يتم العمل عليه حاليًا داخل الوزارة.

5 شرائح تستهدفها الحملات الإعلانية للترويج لمصر فى الخارج

ولفت «عيسى» إلى أن الحملات الترويجية التى ستنطلق فى 12 دولة مصدرة لحركة السياحة إلى مصر سوف تركز على 5 شرائح من السائحين المحتملين وهم، سياحة العائلات، والثقافية، والاسترخاء، والمغامرات، والشريحة التى تجمع بين الترفيه والثقافة، متابعا أن تلك الشرائح تستحوذ على %55 من إجمالى السائحين فى العالم.

وشدد على أن الوزارة تستهدف تلك الشرائح خلال الـ 18 شهرا المقبلة، كما سيتم توجيه جميع الموارد لتنشيط الحركة السياحية الوافدة منها خاصة وأن مصر تمتلك مميزات تنافسية لا توجد فى مقاصد أخري.

وأوض أن أعلى معدل وصلت إليه السياحة المصرية كان فى موسم 2010/2009 بعد توافد نحو 14 مليون سائح ثم انخفضت تلك الأعداد نتيجة الأحداث التى شهدتها مصر فى ذلك الوقت، لترتفع المعدلات مرة أخرى مع عام 2019 ولكن بسبب تداعيات جائحة كورونا تراجع حجم الحركة والتى نسعى لزيادتها خلال الفترة المقبلة.

السياحة المصرية

محاور الوصول إلى 30 مليون سائح

وأشار «عيسى» إلى أن هناك 3 محاور نستهدف العمل عليها خلال الفترة من الـ 12 إلى 18 شهرا المقبلة، لتحقيق خطة الوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا وإيرادات 30 مليار دولار بحلول عام 2030، وفقًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف أن المحاور تتمثل فى زيادة عدد مقاعد الطيران لمصر إلى 3 مرات، وتحسين التجربة السياحية بالإضافة إلى تحفيز مناخ الاستثمار السياحي.

وأكد أن الوزارة تستهدف رفع حصة الطيران منخفض التكاليف من إجمالى حركة الطيران فى مصر، مشيرا إلى أن هناك 6 مطارات هامة وهى القاهرة، الغردقة، شرم الشيخ، الأقصر، مرسى علم وبرج العرب.

وتابع إن هناك لقاءات مستمرة وتنسيق دائم مع وزير الطيران المدنى الفريق محمد عباس، مشيرا إلى أنه نتيجة الجهود المشتركة بين الوزارتين وصل إلى البحر الأحمر وجنوب سيناء من روسيا فى الأسبوع الأخير من شهر يوليو الماضى نحو 5500 ألف مقعد، وفى الأسبوع الأخير من أكتوبر نحو 20 ألفا و300 سائح وهو مما يعنى تضاعف الرقم بنحو 4 مرات.

وفيما يخص محور التجربة السياحية، قال “عيسي” إنه تم عقد عدة لقاءات مع الوزراء المعنيين خلال الأشهر الماضية للتباحث حول تحسين التجربة السياحية، مشيرا إلى أنه من المقرر عقد لقاء مع وزير التنمية المحلية قبل نهاية الشهر الجارى بخصوص هذا المحور.

ونوه بأن الخطة تتضمن أيضًا رفع الطاقة الفندقية من 211 ألف غرفة إلى 500 ألف بزيادة سنوية تتراوح من 25 إلى %30 سنوياً للوصول إلى الهدف، مقارنة مع %1 فقط زيادة سنوية منذ عام 2018 وحتى الآن.

وأكد أن الدول التى يأتى إليها سائحون يصل عددهم إلى 50 مليونا تمتلك عدد غرف فندقية تتراوح من 500 إلى 600 ألف.

وكشف الوزير عن حاجة القطاع إلى زيادة عدد الغرف الفندقية بمدن الأقصر و أسوان وقنا، مشيرا إلى أن هناك عجزا فى فنادق الـ 3 نجوم والتى من المقرر أن تستحوذ على نسبة كبيرة من الطاقة المستهدف الوصول إليها.

وتابع إنه جار التعاون مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية لإطلاق خطة ذات عدة مسارات سيتم الإعلان عنها لاحقا، بغرض اجتذاب استثمارات جديدة سواء كانت محلية أو عالمية فى القطاع السياحى.

وأشار الوزير إلى أن هناك منظومة متكاملة فى مصر لتشجيع وخلق مناخ أفضل للاستثمار بها بصفة عامة، وأن الوزارة هى جزء من هذه المنظومة، إذ تعمل بالتعاون مع مؤسسات العمل المدنى بصناعة السياحة لجذب مزيد من الاستثمارات بها وخاصة فى المجال الفندقى وأساطيل النقل السياحى.

وذكر أن مستثمرى السياحة يواجهون صعوبة فى إثبات الجدارة المالية، مشيرا إلى أن هناك أحد المسارات التى يتم العمل عليها حالياً مع البنك المركزى لتحسين كفاءة التمويل فى الصناعة وسيتم الإعلان عن تفاصيلها خلال الفترة المقبلة.

رفع كفاءة الطرق وتحسين البنية التحتية يصب فى مصلحة القطاع

وأكد أن الجهود الحكومية المبذولة لتحسين البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق يصب فى مصلحة السياحة، ويسهم فى تسهيل الوصول إلى الفنادق والمواقع الآثرية والمتحفية، بالإضافة إلى زيادة ضخ الاستثمارات فى القطاع السياحى المصري.

الترويج السياحي

وعن الترويج السياحى لمصر فى الخارج، قال «عيسى» إن الوزارة ممثلة فى الهيئة العامة للتنشيط تقوم بتوجيه برامج إنفاق عام لخدمة السياحة والقطاع الخاص والذى يمثل أكثر 90% من الصناعة، من خلال برنامجين هما الحملات الترويجية وتحفيز الطيران.

إنفاق 1.6 مليار جنيه على حملات الترويج وتحفيز الطيران خلال 2021/2022

ولفت إلى أنه تم إنفاق نحو 1.6 مليار جنيه على الحملات الترويجية للمقصد السياحى المصرى وبرنامج تحفيز الطيران، وذلك خلال العام المالى الماضى 2022/2021.

تقليص عدد المكاتب الخارجية من 17 إلى 6 تٌشرف على الأسواق الرئيسية

وأضاف أنه تم تخفيض نفقات المكاتب الخارجية التابعة لهيئة تنشيط السياحة من 25 مليونا إلى 5 ملايين دولار، إضافة إلى تقليص عددهم من 17 إلى 6 مكاتب فقط تٌشرف على الأسواق السياحية المصدرة للحركة الوافدة إلى مصر.

وتابع إن برنامج تحفيز الطيران مستمر بنظامه الحالى حتى شهر أبريل 2023 مشيرا إلى أن مصادر التمويل للوزارة تأتى عن طريق صندوق دعم السياحة والموازنة العامة للدولة.

ننظم ونراقب 8 آلاف منشأة بينها 2200 شركة

وأوضح «عيسى» أن دور الوزارة تنظيمى ورقابى على 8 آلاف منشأة سياحية مرخصة فى مصر تتمثل فى 1200 فندق، 2200 شركة سياحية، إضافة إلى 1400 مطعم و2200 بازار و480 مركز غوص وأنشطة بحرية.

وأوضح أن الوزارة ممثلة فى المجلس الأعلى للآثار مسئولة عن 2000 موقع آثرى منها 133 موقعا مفتوحا للزيارة، إضافة إلى أكثر من 40 متحفا بينها 31 يستقبل الزائرين.

وذكر الوزير أن المجلس الأعلى للآثار يمتد دوره كمؤسسة علمية وثقافية تقوم بالحفاظ على الآثار المصرية وحمايتها وتسجيلها بالإضافة إلى الموافقة على عمل البعثات العلمية، مشيرا إلى أن مصر يعمل بها نحو 250 بعثة آثرية أجنبية تقوم بالتنقيب عن الآثار.

مليار جنيه إيرادات المجلس الأعلى للآثار خلال العام المالى الماضى

ولفت إلى أن المجلس الأعلى للآثار أنفق ما يقرب من 3.1 مليار جنيه على ترميم وتطوير وصيانة وتحسين الخدمات فى المواقع الآثرية والمتاحف خلال العام المالى المنقضى 2022/2021 موضحا أن هذا المبلغ ضئيل مقارنة بما ينفقه متحف واحد فى دول أخري.

وأضاف أن إيرادات المجلس الأعلى للآثار خلال العام المالى الماضى 2022/2021 بلغت نحو مليار جنيه من دخل تذاكر الزيارة وغيرها.

سياحة واثار النيل والاقصر

القطاع الخاص يقود الصناعة وهو المسئول عن جلب الوافدين

وأكد أن القطاع الخاص هو المسئول الأول عن جلب الحركة السياحية إلى المقصد المصري، ووصفه بأنه «يقود الصناعة وبرامجها».

وأضاف الوزير أنه يقوم بعقد لقاءات والاستماع بشكل مؤسسى مع القطاع الخاص ممثل فى اتحاد الغرف السياحية وغرفه الخمس، بالإضافة إلى جمعيات المستثمرين السياحيين وذلك بهدف إنجاح المنظومة وتطوير القطاع.

وذكر أن وزارة السياحة تنسق مع الوزارات الأخرى بغرض وضع سياسات تخدم القطاع الخاص وتحقيق الأهداف المرجوة.

يشار إلى أن وزارة السياحة والآثار، تعاونت مع أحد بيوت الخبرة العالمية لتجهيز الإستراتيجية الوطنية للنهوض بالسياحة المصرية والمقرر إطلاقها خلال الربع الأول من عام 2023.

وتتضمن محاور هذه الإستراتيجية العمل على زيادة أعداد السائحين الوافدين لمصر، وتحسين مناخ الاستثمار مع رفع القدرة الاستيعابية للمطارات والطائرات المصرية، بالإضافة إلى تحسين التجربة السياحية.

على صعيد آخر، أكد «عيسى» أنه من المقرر إطلاق موقع وزارة السياحة والآثار «experience Egypt» للخدمات السياحة والأثرية والترويج السياحى فى يناير 2023، إذ تعمل الوزارة على تطوير الخدمات التكنولوجية والرقمنة.

وكان اللقاء بحضور عمرو القاضي، رئيس هيئة تنشيط السياحة، ويمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية، وأحمد عبيد مساعد وزير السياحة والآثار لشئون مكتب الوزير، والدكتور أيمن العشماوى رئيس قطاع الآثار المصرية، ومؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، وشعبان عبد الجواد المشرف العام على الآثار المستردة.