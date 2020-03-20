وزير الزراعة: 958.7 مليون جنيه إجمالي تمويل مشروع البتلو لصغار المربين

وافق مجلس إدارة المشروع القومى لإحياء البتلو في جلسته الأخيرة على اعتماد 66.5 مليون جنيه لتمويل 357 مستفيدا لشراء وتغذية عدد 4521 رأس ماشية محلية لتسمينها ضمن المشروع القومى لإحياء البتلو، وبقيمة تمويل 58 مليون جنيه وأيضا تمويل 19 مستفيدا لشراء وتغذية 428 رأس ماشية مستوردة سريعة النمو بإجمالى مبلغ 8.5 مليون جنيه.

وقال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن ما تم تمويله حتى الآن للمستفيدين من المشروع القومى للبتلو قد بلغ 958.7 مليون جنيه للبتلو المحلى وكذلك العجول المستوردة سريعة النمو.

ومن ناحيته، قال المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة إن مجلس إدارة المشروع القومى للبتلو خلال الثلاث جلسات الأخيرة قد وافق على 123 مليون جنيه منها 13 مليونا للاستفادة من البروتوكول الرباعى بين كل من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، والبنك الزراعى المصرى، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والباقى 110 ملايين جنيه لتسمين وتغذية عجول البتلو من الأبقار والجاموس المحلية.

وأكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة أن المشروع القومى للبتلو بشقيه المحلى والمستورد يعمل على توفير لحوم حمراء بالسوق بسعر عادل ومناسب لكل من المنتج والمستهلك، حيث إنه منع ذبح العجول على أوزان صغيرة (بتلو) وتسمينها حتى 400 كجم على الأقل يزيد من كميات اللحوم المنتجة لنفس الرأس ما يقرب من خمسة أضعاف.

وجدير بالذكر أنه يمكن التقدم للاستفادة من المشروع القومى للبتلو بشقيه المحلى والمستورد من خلال التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعى المنتشرين على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية.