وزير الزراعة : 75 مليار جنيه حجم دعم الأسمدة خلال 3 سنوات

أكد السيد القصير وزير الزراعة فى كلمته أمام الرئيس السيسي خلال افتتاح مجمع الأسمدة بالعين السخنة، أن إنتاج من الأسمدة الآزوتية 7 – 7.5 مليون طن (46.5% آزوت) سنويا بينما إنتاج الأسمدة الفوسفاتية من 4 – 4.2 مليون طن، بينما يبلغ حجم الأسمدة البوتاسية حوالي مليون طن ، (يتم استيراد معظم الاحتياجات أما فى صورة مادة خام (كلوريد بوتاسيوم ) أو منتج نهائى فى صورة (سلفات بوتاسيوم )

وقال وزير الزراعة إننا مستمرون في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية لنا دائما بدعم توفير الأسمدة المدعومة لصغار المزارعين والفلاحين ، لزيادة مقدرتهم على مواجهة هذه الظروف وتدعيم قدراتهم الإنتاجية رغم ارتفاع أسعار الأسمدة عالمياً ، حيث بلغ إجمالي قيمة الدعم المقدم لهم خلال الثلاث سنوات الماضية أكثر من 75 مليار جنيه (حوالي 3 ملايين طن سنوياً.

ولفت الوزير إلى أنه كما نود أن نضيف بأننا قمنا أيضاً بعمل منظومة للرقابة على تداول الأسمدة المدعومة ، في إطار التحول الرقمي والاستفادة من منظومة كارت الفلاح وذلك بالتنسيق مع شركة E-Finance ، حيث تم تطبيق التجربة الأسبوع الماضي ، وسيكون لها دور رقابى كبير مع ضمان وصول الدعم لمستحقيه من صغار المزارعين.

وتابع وزير الزراعة إنه لمن دواعي الفخر أن نتواجد جميعاً اليوم في واحدة من إنجازات الدولة المصرية بتشريف الرئيس بما يؤكد أن مصر بجهود قيادتها وأبناءها المخلصين تستطيع المضي قدماً نحو تحقيق الأمن الغذائي من أرض الخير لشعبها العظيم.