اقتصاد وأسواق

وزير الزراعة: 60 مليار جنيه تكلفة إقامة محطة معالجة للاستفادة من كل نقطة مياه

لفت إلى أنه تم تصدير أول شحنة موالح إلى اليابان بكمية تقدر بـ 30 طنا .
محمد مجدي 2:29 ص, الأربعاء, 7 أبريل 21 2:29 ص, الأربعاء, 7 أبريل 21

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أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن محطة معالجة المياه تتكلف أكثر من 60 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه سيتم رفع مستوي مياه ترعة الحمام في مطروح ، وعمل محطة معالجة ثلاثية لري 800 الف فدان في مشروع مستقبل مصر .

وقال القصير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد ، إنه يتم زراعة الأراضى من خلال مياه الصرف الزراعي بعد معالجتها جيدا وذلك لتحقيق أقصي استفادة من كل نقطة مياه.

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وأضاف القصير ، أن المشروعات الزراعية الكبري تحتاج إلى ميزانيات ضخمة.

وأشار إلى أن مشروع مستقبل مصر لزراعة مليون فدان تصل تكلفته لـ 250 مليار جنيه .

ولفت القصير إلى أنه تم تصدير أول شحنة موالح إلى اليابان بكمية تقدر بـ 30 طنا .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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