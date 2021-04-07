وزير الزراعة: 60 مليار جنيه تكلفة إقامة محطة معالجة للاستفادة من كل نقطة مياه

لفت إلى أنه تم تصدير أول شحنة موالح إلى اليابان بكمية تقدر بـ 30 طنا .

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن محطة معالجة المياه تتكلف أكثر من 60 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه سيتم رفع مستوي مياه ترعة الحمام في مطروح ، وعمل محطة معالجة ثلاثية لري 800 الف فدان في مشروع مستقبل مصر .

وقال القصير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد ، إنه يتم زراعة الأراضى من خلال مياه الصرف الزراعي بعد معالجتها جيدا وذلك لتحقيق أقصي استفادة من كل نقطة مياه.

وأضاف القصير ، أن المشروعات الزراعية الكبري تحتاج إلى ميزانيات ضخمة.

وأشار إلى أن مشروع مستقبل مصر لزراعة مليون فدان تصل تكلفته لـ 250 مليار جنيه .

ولفت القصير إلى أنه تم تصدير أول شحنة موالح إلى اليابان بكمية تقدر بـ 30 طنا .