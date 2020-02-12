وزير الزراعة: 5 مليارات دولار حجم الصادرات سنويًّا ونسعى لفتح أسواق جديدة

سجلت الصادرات الزراعية في 2019 5 مليارات دولار وتشمل المنتجات الزراعية المباشرة “فريش- مبردة- مجمدة”، وتضم منتجات الخضراوات والفاكهة أو المنتجات الاستهلاكية ذات الأصل الزراعي مثل العصائر والألبان وغيرها، كما نسعى لفتح أسواق جديدة.

وأكد السيد القصير، وزير الزراعة، خلال جلسة استماع أمام البرلمان، أن قيمة الصادرات الزراعية بلغت في العام الأخير حوالي 5 مليارات دولار تمثل حوالي 20% من إجمالي الصادرات السلعية المصرية، ونسعى أيضًا إلى فتح أسواق جديدة أمام المحاصيل المصرية، وآخِرها فتح أسواق لمحصول البطاطس في الهند وموريشيوس.

وأوضح وزير الزراعة أننا نسعى لتحسين المواصفات للحاصلات الزراعية والتكويد للمزارع، بالتعاون بين الحجر الزراعي والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، مع دعم قدرات المعامل والمشروعات المسئولة عن إجراءات وضوابط الرقابة على الصادرات، مثل المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية.

ولفت وزير الزراعة إلى أن الوزارة نفذت مشروع مكافحة ذبابة الموالح والخوخ ومشروع مكافحة العفن البني في البطاطس، وقد تم حديثًا افتتاح وحدة على أحدث مستوى بمشروع مكافحة العفن البني في البطاطس لاكتشاف مرض العفن البني في البطاطس ومراقبة ومتابعة المزروعات في المناطق المزروعة، والتأكد من خلوها من المرض.

ونوه بأن هذه الوحدة تستطيع متابعة المزارع المربوطة عليه لحظيًّا وتقديم التوعية والإرشاد الفورى، وكل هذا بهدف زيادة الصادرات الزراعية وفتح أسواق جديدة للتصدير، ومن الجدير بالذكر أن الصادرات الزراعية بلغت في العام الأخير حوالي 5.5 مليون طن، مقارنة بحوالي 3.8 مليون طن في العام السابق.