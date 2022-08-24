وزير الزراعة: 4.7 مليون جرعة لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

تم إعطاء أكثر من 4.7 مليون جرعة ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع حتى يوم 22 اغسطس الماضي.. في إطار مبادرة “حياة كريمة” في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المربين والمزارعين.

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تقريرا من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه خلال الحملة والتي بدأت 14 يوليو 2022 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

أوضح التقرير أنه تم تحصين حوالي 2 مليون 513 ألف رأس ماشية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرض الحمى القلاعية وتحصين حوالي 2 مليون و 225 ألف رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع الأبقار والجاموس والاغنام والماعز والجمال وتتضمن الحملة أيضا التوعية بأهمية ومميزات الاشتراك في صندوق التأمين على الماشية وكذلك استكمال إجراءات تسجيل وترقيم الثروة الحيوانية وتناشد الهيئة العامة للخدمات البيطرية السادة المربين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.