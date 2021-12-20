وزير الزراعة: 39 ألف مستفيد من مشروع البتلو بتمويلات 6.5 مليار جنيه

كشف السيد القصير وزير الزراعة، أنه يوجد حتى الآن 39 ألف مستفيد من المشروع القومي للبتلو بتمويل 6.5 مليار جنيه لعدد رؤوس حوالى 435 ألف رأس ماشية حتى ديسمبر 2021.

وأضاف وزير الزراعة في تصريحات صحفية اليوم، أن العام الجاري شهد استمرار تشديد الرقابة على سوق مستلزمات الإنتاج مثل التقاوي ، المبيدات ، الأسمدة وتنفيذ برنامج وطني لرصد متبقيات المبيدات في الخضر والفاكهة بالأسواق المحلية.

وكشف الوزير أنه تم أيضا تعزيز الصحة النباتية والحيوانية وسلامة الغذاء وتطوير قدرات المعامل المرجعية التابعة لوزارة الزراعة من حيث توفير الأجهزة المطلوبة والتوسع في إنشاء معامل فرعية جديدة ورفع كفاءة المعامل القائمة لتدعيم قدراتها وزيادة كفاءتها ، مما مكنها من الحصول على أعلى شهادات الاعتماد الدولي من قبل المنظمات العالمية كمعامل مرجعية (40 معمل للفحص والتحليل على المستوى الدولي (معامل الصحة الحيوانية وتحليل متبقيات المبيدات ).

وذكر القصير أنه تم إحكام الرقابة على الصادرات الزراعية وتطبيق اشتراطات الصحة النباتية طبقاً للقواعد والمعايير الدولية واتباع أنظمة حديثة فى التتبع والاعتمادات لكل المناطق والمزارع والكيانات التصديرية المحطات ، مراكز التعبئة ، المفارش وزيادة عدد المزارع التي تم تكويدها.

وأفاد وزير الزراعة أن الصادرات الزراعية تتجاوز 5.3 مليون طن خلال عام 2021 لأهم الأسواق العالمية ومصر الأولى عالميا في تصدير الموالح للعام الثالث على التوالي وكذلك للفراولة المجمدة، حيث يتم تصدير أكثر من 350 منتجا زراعيا إلى ما يزيد عن 150 دولة حول العالم سنوياً.

والمح الوزير أنه تم إطلاق المبادرة القومية لتطوير وتحديث منظومة الري في مليون فدان فى الأراضى الجديدة وفي مساحة حوالي 3.7 مليون فدان فى الأراضى القديمة من خلال برنامج تمويلي قومي بدون فائدة للمزارع ويتم السداد على 10 سنوات وتم اختيار محافظتي القليوبية وبني سويف بصورة مبدئية.