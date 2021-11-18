وزير الزراعة : 363 مليون جنيه تمويل جديد لمشروع البتلو

صرح المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بأن مجلس إدارة المشروع القومى للبتلو برئاسة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وافق على اعتماد مبلغ (363,315,000 جنيه) لعدد 2021 مستفيدًا من صغار المربّين وشباب الخريجين بإجمالى عدد رءوس ماشية (24,730) رأس، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير الريف المصري ورفع مستوى صغار المزارعين والمربّين.

وأضاف الصياد أن إجمالي ما تم تمويله للمشروع حتى الأن أكثر من 6.4 مليار جنيه لحوالى 38700 مستفيد، لتربية وتسمين ما يزيد على 430 ألف رأس ماشية محلية ومستوردة.

من ناحيته قال د. طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إنه طبقًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة،

لا يلزم المتقدم للاستفادة من المشروع القومى للبتلو بشقّيه المحلي والمستورد بتقديم رخصة تشغيل للحظيرة أو تصريح مزاولة نشاط، ولكن يكتفى بإجراء معاينة ثلاثية من قِبل قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية والبنك المموِّل (الزراعى المصرى او الأهلي المصري) أو من يمثلهم بالمحافظات للتأكد من وجود مكان مناسب ومساحة كافية للتربية والتسمين.

ويكثف قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية من المتابعات الميدانية على المستفيدين من المشروع بشقيه المحلي والمستورد للعمل على تذليل أيسة عقبات محتملة تواجه المستفيدين على أرض الواقع.

وأضاف سليمان أنه يمكن الاستفادة من المشروع القومى للبتلو من خلال التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع البنك الزراعى أو البنك الأهلى والمنتشرين على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية, أو من خلال التواصل الإلكترونى مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام الواتساب (01558626681- 01558626682).