اقتصاد وأسواق

وزير الزراعة : 33 مليار جنيه قيمة صادرات 5 ملايين طن خضراوات وفاكهة في 2020 (فيديو)

وأكد أن مصر تزرع 3.4 مليون فدان قمح ينتج نحو 9.5 مليون طن، ومستهدف الوصول إلى 10 ملايين طن قمح
محمد مجدي 9:35 م, السبت, 26 ديسمبر 20 9:35 م, السبت, 26 ديسمبر 20

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أكد السيد القصير ، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، أنه تم العام الحالي تصدير خضراوات وفاكهة بقيمة 2.100 مليار دولار، بما يعادل 33 مليار جنيه، وذلك أحدث طفرة كبرى في الصادرات الزراعية المصرية؛ نتيجة العلاقات التبادلية مع دول العالم.

وقال القصير خلال لقاء مع الإعلامي أحمد موسي، في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدى البلد، إن مصر تزرع 3.4 مليون فدان قمح ينتج نحو 9.5 مليون طن، ومستهدف الوصول إلى 10 ملايين طن قمح.

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وأضاف القصير، أن هناك احتياطيا استراتيجيا من القمح يكفي 6 أشهر، وذلك بعد تبني الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للمشروع القومي الصوامع، موضحا أنه لا توجد مشكلة في إنتاج رغيف الخبز في مصر، حيث يتم استيراد 10 ملايين طن قمح لإنتاج الخبز وأشياء أخري.

يشار إلى أن رغيف الخبز المدعم ينتج من خلال خلط الدقيق المحلي والدقيق المستورد.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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