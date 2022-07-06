وزير الزراعة: 3.4 مليون حيازة زراعية أقل من فدان

أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوضع الراهن في الأراضي الزراعية هو 9.7 مليون فدان ينتجون مساحة محصولية حوالي 17.5 مليون فدان، وذلك لإمكانية زراعة أكثر من محصول.

وقال القصير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عيسى في برنامج حديث القاهرة على فضائية القاهرة والناس 1، إن التفتت الحيازي أحد أهم المشكلات التي تواجهها الزراعة في مصر.

وأضاف القصير أن عدد الحيازات الزراعية الأقل من فدان ، 3.4 مليون حيازة ، بإجمالي مساحة 1.4 مليون فدان، وهذا التفتت الحيازي يؤدي إلى ضعف الإنتاجية، وزيادة التكلفة وعدم استخدام المكينة بالشكل المطلوب.

وتابع القصير أنه يتم تصدير خضر وفاكهة بأكثر من 300 منتج زراعي، وذلك إلى أكثر من 150 سوقا في العالم، وهناك وحدة للرقابة على البطاطس، وذلك لمتابعة المحصول.