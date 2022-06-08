وزير الزراعة: 3 مليارات دولار حجم صادراتنا و90% اكتفاء ذاتيا من المحاصيل السكرية

أكد السيد القصير وزير الزراعة أنه أصبح لدينا اكتفاء ذاتي في العديد من المحاصيل واقتربنا من المحاصيل السكرية بنسبة 90% وأيضا الأسماك اقتربنا من تحقيق الاكتفاء الذاتي، وبالتالي يتم تخفيف فاتورة الاستيراد.

وأشار الوزير في مؤتمر صحفي عقده مع الرئيس عبدالفتاح السيسي ، أن لدينا 22 موقعا فى البحر الأحمر والبحر المتوسط للاستزراع السمكي في الاقفاص البحرية ضمن المشروعات الجديدة التي تعمل عليها الوزارة

وقال وزير الزراعة، إن الصادرات الزراعية وصلت لرقم غير مسبوق العام الماضي حيث وصلت إلى 3 مليارات دولار لـ350 منتجًا زراعيًا ولدينا 150 سوقًا خارجية يتم التعامل معها.