وزير الزراعة: 25% زيادة فى مساحة المعرض السنوى للزهور

البنا: زراعة وتصدير طن زهور يوفر 300 فرصة عمل

الصاوى أحمد

قال الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، إن قطاع الزهور يعد من القطاعات كثيفة العمالة حيث توفر زراعة وتصدير طن زهور 300 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، لافتاً الى أن مصر تتمتع بميزة نسبية في المناخ والموقع مما يؤهلها لتكون من أهم منتجي الزهور في العالم.

صرح بذلك خلال افتتاحه معرض زهور الربيع اليوم بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة، في نسخته الخامسة والثمانين، والذي تستمر فعالياته قرابة الشهر ونصف، يرافقه اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية، الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتور علي مصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور خالد بدوي وزير قطاع الاعمال، واللواء كمال الدالي محافظ الجيزة،



وأكد وزير الزراعة خلال تفقده أجنحة المعرض، أهمية هذا الحدث والذي يتم تنظيمه بالتعاون مع جمعية فلاحة البساتين المصرية، حيث يعد من أهم المعارض فى هذا المجال على المستويين المحلى والدولى وينتظره الجميع لمشاهدة أحدث ما توصل إلى البحث العلمى فى مجال إنتاج الزهور والمسطحات الخضراء ونباتات الزينة والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية، حيث يسهم بشكل فعال فى زيادة الإنتاج والتصدير.



وأشار البنا الى أن المعرض هذا العام تمت اقامته على مساحة إجمالية حوالي 29 ألف م2، بزيادة 25% عن العام الماضي، منها 4 آلاف م2 مساحات مغطاة، و 25 ألف م 2 مساحة مكشوفة، لافتاً الى أن عدد العارضين هذا العام بلغ 163 عارضاً من شركات وجهات حكومية، كذلك هناك مشاركات دولية من دول: المانيا، هولندا، ايطاليا، سوريا، والأردن.



وأوضح أن المعرض يضم نباتات وأشجارا مختلفة ونادرة، ونباتات ظل وزينة وزهور القطف والصبارات، فضلا عن مستلزمات الحدائق، لافتاً الى أنه لاول مرة هذا العام يتم عرض نباتات: أرز لبنان، نبات الكارى، أراليا فيليسيفوليا، أكزوكاريا، وأجاسس ألبا، فضلاً عن ما يزيد على 20 نباتا غير موجود بالبيئة المصرية.