وزير الزراعة : 199مليون جنيه قروضا لمشروع ملء الفراغات بالمزارع

الصاوي أحمد:قال الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة، إنه تم إطلاق مبادرة لاستكمال الطاقات الاستيعابية وملء فراغات حظائر الماشية الحلاب والتسمين، بعدما تبين أن هناك حوالى 26 ألف مزرعة للإنتاج الحيوانى تعمل بأقل من 50% من طاقتها. ولفت إلى أنه تم تقديم قروض من خلال البنك الزراعى المصرى بفائ

الصاوي أحمد:

قال الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة، إنه تم إطلاق مبادرة لاستكمال الطاقات الاستيعابية وملء فراغات حظائر الماشية الحلاب والتسمين، بعدما تبين أن هناك حوالى 26 ألف مزرعة للإنتاج الحيوانى تعمل بأقل من 50% من طاقتها.

ولفت إلى أنه تم تقديم قروض من خلال البنك الزراعى المصرى بفائدة بسيطة 5% بإجمالى 199 مليون جنيه، لعدد 371 مستفيدا، لشراء 8443 رأس ماشية، بما سيكون له أيضا كبير الأثر في النهوض بالثروة الحيوانية في مصر، وخفض أسعار اللحوم وزيادة المعروض منها.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح الملتقي المصري الأول لصناع الثروة الحيوانية، والذي يقام، تحت شعار “ثرواتنا الحيوانية بين الأمس واليوم وغداً”، بحضور الدكتورة مني محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية، والدكتور محمود مدني، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، واللواء إبراهيم محروس، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وعدد من مربي الثروة الحيوانية بالمحافظات .

و ملء الفراغات هو مشروع مواز لمشروع “البتلو” ولكنه مخصص للمزارع وليس للأفراد، و يستهدف رفع الطاقة الإنتاجية فيها عبر إقامة عنابر جديدة في الأماكن الخالية في هذه المزارع.



وأكد “البنا” أهمية مشروع المليون رأس ماشية، والذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتاً إلى أنه سيساهم بشكل كبير في زيادة المتاح من اللحوم الحمراء، ويقلل الفجوة بما يؤدي بدوره إلى خفض الأسعار، فضلاً عن زيادة عدد الرءوس المنتجة للحوم أو الألبان، ذات الأداء الإنتاجي المتميز.

وفي نهاية المؤتمر كرم “البنا” عددا من المربين المتميزين علي مستوي الجمهورية، والعاملين والمتعاونين في مجال قطاع تنمية الثروة الحيوانية، فضلا عن تسليم 5 عقود للمستفيدين من مشروع البتلو، وتسليم 8 تراخيص تشغيل لمزارع الإنتاج الحيواني.

