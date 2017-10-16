وزير الزراعة يوفر احتياجات مزارعي مطروح بنصف الثمن

الصاوي أحمد:

قرر الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توفير كافة احتياجات مزارعي محافظة مطروح من تقاوي الشعير، مدعومة بنصف الثمن، وذلك استكمالا لقراره الخاص بتوفير تقاوي القمح والشعير المدعمة لأبناء محافظتي شمال وجنوب سيناء.



وقالت الوزارة، في بيان اليوم الإثنين، إن ذلك يأتي في استجابة سريعة وعاجلة، لمطالب أهالي وأبناء المحافظة، بتخفيض أسعار تقاوي محصول الشعير لرفع العبء عن كاهلهم وتشجيع عمليات التوسع في زراعة المحصول في المحافظة بما يساهم في تحقيق التنمية الزراعية بها.



وأكد وزير الزراعة حرص الوزارة على تقديم كافة اشكال الدعم لمزارعي المحافظة والتيسير عليهم ورفع العبء عن كاهلهم، بما يساهم في تحقيق تنمية حقيقية مستدامة بها، وذلك بما يتماشى مع توجيهات الحكومة وتعليمات القيادة السياسية في هذا الشأن.



وأشار البنا إلى أن هناك أيضاً عدد من المشروعات والبرامج، التي يتم تنفيذها في مجال التنمية الزراعية المستدامة بالساحل الشمالي الغربي، بمحافظة مطروح، وذلك من أجل رفع مستوى معيشة أبناء المحافظة، وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة بها، كذلك إعادة تأهيل الموارد الطبيعية المتدهورة بالمحافظة وتطبيق التقنيات الحديثة الملائمة لظروف هذه المنطقة لحصاد المياه ومضاعفة الإنتاجية الزراعية.



وكان وزير الزراعة قد أمر الأسبوع قبل الماضي، بتوفير احتياجات مزارعي محافظتي شمال وجنوب سيناء من تقاوي القمح والشعير مدعومة بنسبة 50%، للتيسير عليهم ورفع العبء عن كاهلهم.​