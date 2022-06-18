وزير الزراعة يوجه بمنع التعديات على الأراضي الزراعية سواء بالبناء أو التبوير



وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم جميع قيادات الوزارة وكذلك مديري المديريات في المحافظات باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع التعديات على الأراضي الزراعية، وكذلك التشديد على تحرير محاضر ضد تبوير الأراضى.



وقال القصير في تصريحات له: إن تبوير الأرض الزراعية أحد أشكال التعدي عليها ويجعلها غير منتجة وتفقد وظيفتها الاقتصادية، موكدا أنه يمنع تماما أى تبوير لأى أرض تحت أى مسمى.. وتحرر محاضر وتزرع فورا والمسئولية والمتابعة تقع على عاتق الإدارات الزراعية في المحافظات

وزير الزراعة وجه أيضا مديري مديريات الزراعة بإجراء الحصر الدقيق للمحاصيل الاستيراتيجية المنزرعة حاليا مثل الذرة والأرز والقطن من على أرض الواقع حتى تكون البيانات دقيقة وبالتنسيق مع السادة المحافظين والشئون الاقتصادية بالوزارة.

القصير طالب مديري المديريات ومسئولي الزراعات التعاقدية بضرورة تشجيع المزراعين على زراعة محصول الذرة والانضمام إلى منظومة الزراعة التعاقدية خاصة بعد أن تم تحديد سعر ضمان 6000 جنيه للطن كحد أدنى على أن يكون الشراء بأعلى الأسعار أثناء الحصاد وإذا كان في مصلحة المزارعين.