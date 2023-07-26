وزير الزراعة يوجه بمتابعة تطوير وتطهير المراوي والمساقي

أكد بيان صادر عن وزارة الزراعة أنه انطلاقا من جهود الدولة في تطوير نظم الري وترشيد المياه وكذلك المشروع القومي لتبطين الترع في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة لتخفيف تاثير موجة الحرارة الشديدة على المحاصيل والتي تشهد البلاد حاليا، تواصل وزارةالزراعة المتابعة المستمرة في الحقول لإرشاد الفلاحين .



ووجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قيادات الوزارة ومديري مديريات الزراعة والادارات التابعة في المحافظات بضرورة المتابعة المستمرة لتطهير المساقى والمراوى اختصاص الوزارة والتأكد من تطهيرها حتى لا تعوق المياه لنهايات المساقى وذلك لتسهيل عملية الري خاصة خلال هذه الأيام التي تحتاج فيها الزراعات إلى الري بكثافة وانتظام لتخفيف تاثير الحرارة.



القصير أكد أن تنفيذ هذه التعليمات مسئولية كل مديري المديريات والائتمان والإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضي وأيضا جهاز تحسين الأراضي موجها بسرعة الاستجابة لشكاوى المزارعين في هذا الشأن مع ضرورة حصر المراوي والمساقي في كل في نطاق إشرافه، مؤكدا محاسبة المقصرين والتقاعس في تنفيذ هذه التوجيهات.