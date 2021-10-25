اقتصاد وأسواق

وزير الزراعة يوجه بسرعة توزيع كارت الفلاح ومتابعة منظومة الأسمدة والتصدي للتعديات

التوجيه صدر إلى قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة ومديري مديريات الزراعة والتعاونيات بالمحافظات المختلفة
الصاوي أحمد 11:09 م, الأثنين, 25 أكتوبر 21 11:09 م, الأثنين, 25 أكتوبر 21

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وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة ومديري مديريات الزراعة والتعاونيات بالمحافظات المختلفة، بسرعة إنجاز ملفات كارت الفلاح ومراقبة منظومة الاسمدة والتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية.


وشدد القصير على سرعة الانتهاء من توزيع كارت الفلاح للمزارعين بالمحافظات، واعداد الاستمارات لأي مزارع ليس لديه كارت ذكي، والمتابعة لإصداره في أسرع وقت ممكن، فضلا عن الاسراع فى عمليات الحصر والتسجيل على المنظومة لضمان استمرار تدفق صرف الاسمدة.

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وشملت توجيهات القصير، مراقبة منظومة صرف الاسمده ومتابعة عمليات الصرف واستلام الحصص بكل دقة، وسرعة سداد الجمعيات لمستحقاتها ومديونياتها وتسويتها، لضمان استمرار الامدادات.

وشدد وزير الزراعة على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، للتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، وازالة التعديات في المهد، والإسراع باتخاذ كل الاحراءات القانونية الواجبة مع التشديد على محاسبة أي متقاعس او مقصر فى اداء واجبة

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بقلم الصاوي أحمد

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