وزير الزراعة يوجه بسرعة إنهاء إجراءات تقنين الأراضي

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا مع قيادات هيئة التعمير والتنمية الزراعية، لمناقشة آليات العمل خلال المرحلة القادمة، وبحث مشروع الـ 1.5 مليون فدان بالتعاون مع شركة الريف المصري.

حضر الاجتماع المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، والدكتور محمد الشحات المدير التنفيذي لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية.

ووجه وزير الزراعة بسرعة إنهاء إجراءات التقنين، تيسيرا على المواطنين.

وأكد على سرعة تحصيل مستحقات الدولة ووضع آلية لتحصيل المتأخرات، حيث تلقت الهيئة حوالي 26 ألف طلب تقنين طبقا للقانون 144 لسنة 2017 الخاص بتقنين أراضي الدولة .

كما وجه وزير الزراعة أيضا بضرورة سرعة حل مشاكل المستثمرين المتعاملين مع الهيئة، بعدما سبق وتم تخصيص أراضي بنظام حق الانتفاع للاستثمار الداجني في بعض المناطق الصحراوية بقيمة 700 جنية للفدان بزيادة 12% كل ثلاث سنوات وذلك لمدة 30 عاما.