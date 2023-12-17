وزير الزراعة يوجه بحملات تفتيشية على مفارش البصل لدى التجار بجميع المحافظات

كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قيادات الوزارة ومديري مديريات الزراعة بالمحافظات بالقيام بحملات تفتيشية مكثفة على جميع مفارش البصل بالجمهورية مع حصر أعداد المفارش وكميات البصل المشون والتي قام التجار بتخزينها وحجبها عن الأسواق وذلك تنفيذا لتعليمات د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن ضبط الأسواق والأسعار ومتابعة توفير السلع الاستراتيجية للمواطنين.

حيث قامت أمس لجان من قيادات الوزارة بالمرور على مفارش البصل في مناطق زراعته وتخزينه وذلك بمحافظات الجيزة والدقهلية والغربية، ورصدت كميات كثيرة من البصل المشون في هذه المحافظات.

وزير الزراعة تواصل مع جهاز حماية المستهلك للاشتراك مع قيادات الوزارة في حملات التفتيش اليوم على مفارش البصل في محافظة الجيزة، حيث أسفرت عن وجود تخزين كميات كثيرة لدى التجار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم بشأن تخزين واحتكار السلع الاستيراتيجية وحجبها عن الأسواق بهدف المغالاة في أسعارها وتم التنبيه على التجار بطرح هذه الكميات من البصل فى الأسواق.

وسوف تتواصل هذه الحملات التفتيشية فى جميع المحافظات بمشاركة جميع الأجهزة المعنية من أجل ضبط الأسواق والأسعار.

شارك في الحملة د ممدوح السباعي مدير صندوق الموزانة بوزارة الزراعة والمهندس عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمهندس أسعد منادى وكيل وزارة الزراعة الزراعة بالجيزة واللواء خالد السيد نائب رئيس جهاز حماية المستهلك.