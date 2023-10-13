وزير الزراعة يوافق على صرف 220 مليون جنيه تمويلا جديدا لمشروع البتلو

قال المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن مجلس إدارة المشروع القومى للبتلو، برئاسة السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وافق على اعتماد مبلغ 219 مليونًا و600 ألف جنيه لـ305 مستفيدين من صغار المربّين وشباب الخريجين، بإجمالى عدد رءوس ماشية (4880) رأسًا، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير الريف المصري، ورفع مستوى صغار المزارعين والمربّين.

وأكد الصياد أن إجمالي ما تم تمويله للمشروع حتى الآن أكثر من 8 مليارات و263 مليون جنيه لأكثر من 43 ألف مستفيد، لتربية وتسمين ما يزيد عن 498 ألف رأس ماشية، سواء كانت عجولًا لإنتاج اللحوم أو عِجلات عالية الإنتاجية لإدرار الألبان، لتوفير المزيد من اللحوم والألبان.

وأوضح أن المشروع القومى للبتلو يعمل على توفير لحوم حمراء بالسوق بسعر عادل ومناسب لكل من المنتج والمستهلك، بالإضافة إلى توازن الأسعار فى الأسواق، سواء أكانت الرءوس الحية للمواشى أم أسعار اللحوم الحمراء والألبان.

من جانبه قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إنه يمكن الاستفادة من المشروع القومى للبتلو، من خلال التقدم لأقرب إدارة زراعية، أو فرع بنك زراعى مصرى، أو بنك أهلى مصرى، المنتشرة على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية، أو من خلال التواصل الإلكترونى مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام الواتساب (01551183225- 01551183224).