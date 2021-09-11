اقتصاد وأسواق

وزير الزراعة يوافق على صرف 185 مليون جنيه لتمويل «القومي للبتلو» في إطار «حياة كريمة»

إجمالي ما تم تمويله للمشروع حتى الآن حوالى 5,3 مليار
الصاوي أحمد 1:04 م, السبت, 11 سبتمبر 21 1:04 م, السبت, 11 سبتمبر 21

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صرح المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أن مجلس إدارة المشروع القومى للبتلو برئاسة السيد القصير، وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى، وافق على اعتماد مبلغ (185مليون جنيه) لعدد 1077 مستفيدا من صغار المربين وشباب الخريجين بإجمالى عدد رؤوس ماشية (12,488 ألف) رأس، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتطوير الريف المصري ورفع مستوى صغار المزارعين والمربين.

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وأضاف الصياد أن إجمالي ما تم تمويله للمشروع حتى الآن حوالى 5,3 مليار جنيه لأكثر من 33 ألف مستفيد، لتربية وتسمين ما يزيد عن من 362 ألف رأس ماشية.

ومن ناحيته، قال طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إن المشروع القومى للبتلو قد بدأ فى عام 2017 بتخصيص مبلغ 100 مليون جنيه وأصبح إجمالى المبلغ المخصص للمشروع القومى للبتلو حاليا 5,1 مليار جنيه، وقد انعكس ذلك على توافر الكميات واستقرار الأسعار مع زيادة الإنتاجية من اللحوم الحمراء.

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ويكثف قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية من المتابعات الميدانية على المستفيدين من المشروع بشقيه المحلى والمستورد للعمل على تذليل أى عقبات محتملة تواجه المستفيدين على أرض الواقع.

وأضاف سليمان أنه يمكن الاستفادة من المشروع القومى للبتلو من خلال التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعى مصرى المنتشرين على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية, أو من خلال التواصل الإلكترونى مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام الواتساب (01558626681- 015586266).

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بقلم الصاوي أحمد

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