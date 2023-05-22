وزير الزراعة يوافق على استيراد 170 ألف رأس ماشية لطرحها في الأسواق استعدادا لعيد الأضحي

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الدولة في إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية تحرص على تعزيز مخزونها الاستراتيجي من اللحوم بإجراء تعاقدات لإمدادات اللحوم من بدائل متعددة بضم دول جديدة

‏ إلى جانب اهتمام الدولة بإطلاق العديد من المشروعات القومية للنهوض بالثروة الحيوانية، وذلك في إطار ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول تأثر المخزون الاستراتيجي لمصر من الماشية نتيجة الأزمة السودانية،

وأضاف “القصير” أنه في ضوء توجيهات د مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن توفير اللحوم الحمراء وزيادة المعروض في الأسواق بأسعار مناسبة لتلبية إحتياجات عيد الأضحي المبارك تمت عن الموافقة على إستيراد 170 ألف رأس منهم 45 ألف رأس عجول ذبيح فوري، 20 ألف رأس غنم ، 105 آلاف رأس عجول تسمين وذلك من مناشئ متعددة وهذه الاعداد وبالاضافة للسابق إستيرادها وتسمينها داخل البلاد والتي تقدر بحوالى 180 ألف رأس، وكذلك بالإضافة الى إنتاجنا المحلي ‏سوف تسهم في ضبط الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين خلال عيد الاضحى المبارك

وعلى جانب آخر أكد وزير الزراعة واستصلاح الاراضى على اهتمام الحكومة البالغ بزيادة الافراجات لتوفير الاعلاف مما كان له الأثر الايجابى في خفض أسعار الاعلاف اللازمة للثروة الحيوانية والداجنة.

وأضاف الوزير أن الحكومة تسعي لتوفير احتياجات المواطنين من اللحوم، سواء من خلال تشجيع المنتج المحلى ودعم المشروع القومي للبتلو وكذلك تنويع مناشئى الاستيراد وزيادة الافراجات لإتاحة المرونة والمتطلبات خلال الفترة القادمة ومتطلباتها خاصة عيد الأضحى.