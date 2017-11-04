وزير الزراعة يناقش موضوعات خاصة بالمنتفعين من أراضى الإصلاح

الصاوي أحمدترأس الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، لمناقشة عدداً من الموضوعات الخاصة بالمنتفعين، والموضوعات المطروحة لإقامة مشروعات النفع العام.وكلف الوزير خلال الاجتماع، الدكتور حسن الفولي مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي،

الصاوي أحمد

ترأس الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، لمناقشة عدداً من الموضوعات الخاصة بالمنتفعين، والموضوعات المطروحة لإقامة مشروعات النفع العام.

وكلف الوزير خلال الاجتماع، الدكتور حسن الفولي مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة الانتهاء من توقيع العقود الابتدائية والنهائية للمنتفعين أولا بأول حفاظاً على حقوق الهيئة والمواطنين.

وشدد البنا على اتخاذ كل الإجراءات القانونية لتحصيل مستحقات الهيئة المالية بجميع أنواعها، فضلاً عن سرعة إنهاء حصر أراضي طرح النهر ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير في نطاق محافظتي الجيزة والقاهرة، فضلاً عن إعداد قاعدة بيانات للقضايا المتداولة وتحديد المحامي المسئول عن الحضور ومتابعتها طبقاً للتوقيت المحدد للجلسات وكذلك بيان الأحكام واجبة التنفيذ وتحديد المسئول عن عدم التنفيذ.