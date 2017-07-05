وزير الزراعة يلتقي مدير الأغذية العالمي ورئيس الإيفاد

الصاوي أحمد: أعرب الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تقدير مصر للدور الإيجابي الذي يقوم به برنامج الأغذية العالمي، خاصة فيما يتعلق بتقديم المساعدات للمصريين العائدين من ليبيا. جاء ذلك خلال لقاءه و"ديفيد بيزلى" المدير التنفيذي الجديد لبرنامج الأغذية العالمي، قبيل مغادرته ال

الصاوي أحمد:

أعرب الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تقدير مصر للدور الإيجابي الذي يقوم به برنامج الأغذية العالمي، خاصة فيما يتعلق بتقديم المساعدات للمصريين العائدين من ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاءه و”ديفيد بيزلى” المدير التنفيذي الجديد لبرنامج الأغذية العالمي، قبيل مغادرته العاصمة الإيطالية روما، حيث قدم له التهنئة نيابة عن الحكومة المصرية، بمناسبة انتخابه مديرا تنفيذيا للبرنامج.

وأشار وزير الزراعة إلى أن برنامج الأغذية العالمي يعد أكبر منظمة للإغاثة الإنسانية، التي تعمل على مكافحة الجوع في جميع أنحاء العالم، خاصة بالمناطق النائية، كذلك تعزيز قدرات البلدان على الحد من الجوع.

وأكد البنا أهمية تعزيز المكتب الإقليمي للبرنامج في مصر، نظرا لما تمثله مصر من محورا أساسيا في المنطقة، وهناك عدد من المشروعات التي يتم تطبيقها في مصر، موجهاً إليه الدعوة لزيارة القاهرة للاطلاع على تلك المشروعات والبرامج وبحث إمكانية التعاون في زيادتها وتنميتها، خاصة فيما يتعلق بالتغذية المدرسية وبرامج الإغاثة، كذلك زيادة قيمة المساعدات الشهرية المقدمة للاجئين السوريين في مصر.

ومن جهته أعرب “بيزلى” عن تقديره للجهود والتعاون المشترك مع الحكومة المصرية في البرنامج، مرحبا بالدعوة التي وجهها له وزير الزراعة، كذلك استمرار نشاط المكتب الإقليمي في القاهرة وتعزيزه سواء بالموارد البشرية والمالية.

كما التقى وزير الزراعة أيضا “جيلبرت هونغبو” رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية “إيفاد” حيث قدم له التهنئة بمناسبة انتخابه رئيسا للصندوق، كما أشار إلى رغبة مصر في زيادة التعاون مع الصندوق، موجهاً اليه الدعوة لزيارة مصر لبحث سبل هذا التعاون كذلك الاطلاع على المشروعات التي تتم حالياً بالتعاون بين الجانبين.

وأكد على أهمية الدور الرائد الذي يقوم به الصندوق في مصر، في تنفيذ عدد من التجارب والمشروعات الهامة التي تساهم في تحسين مستوى الريف وأبناءه، لافتاً الى ان هناك جهود خاصة تتم حالياً للانتهاء من المشروع الجديد المقترح تمويله من الصندوق، والخاص بتعزيز القدرة على الصمود في البيئة الصحراوية.

ورحب وزير الزراعة بإقامة ورشة عمل العمل المقترح تنفيذها في مصر خلال أغسطس المقبل لاستعراض المشروعات التي تتم بالتعاون مع الصندوق، كذلك للإعلان عن انشاء مكتب إقليمي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية في مصر.

ورحب رئيس الصندوق بدعوة وزير الزراعة لزيارة مصر، مؤكدا النجاحات التي يتم تحقيقها في مصر في عدد كبير من المشروعات التي تطبق حاليا بين مصر والصندوق، كما أثني على دور مصر في المنطقة وعلى الدور الإيجابي الذي يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في إعادة لم الشمل الأفريقي مرة أخرى.

وفي سياق متصل استعرض البنا خلال كلمته بالحدث الختامي في المؤتمر والخاص بندرة المياه والتغيرات المناخية والتي شارك فيها السفير أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، دور مصر في ترشيد استخدام المياه عن طريق تعديل طرق الزراعة كزراعة القمح بنظام المصاطب، وتطوير الري الحقلي في أراضي الدلتا، فضلا ًعن استخدام نظام الري بالتنقيط في الأراضي المستصلحة حديثاً، كذلك عمل المعالجة البيولوجية للمياه.

وأشار البنا إلى انه تم ايضاً استخدام الزراعات المحمية لزيادة وحدة المساحة وإنتاج أصناف جديدة لتقليل فترة الزراعة كما تم في محاصيل الذرة والفول والأرز، لافتاً الى انه تم أيضاً استنباط أصناف مقاومة للجفاف وأصناف تقلل من استهلاك المياه بنسبة تتراوح بين 30% و 40 %، فضلاً عن استخدام الميكنة الزراعية لتسوية التربة وتحسين خواصها لجعل تدفق المياه مستقراً.