وزير الزراعة يلتقي المبعوث الأمريكي الخاص بالأمن الغذائي العالمي

التقي السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور كيري فولر المبعوث الخاص الأمريكي للامن الغذائي العالمي وبحث معه أوجه التعاون المشترك ،وعرض رؤية مصر فيما يتعلق بمسالة الامن الغذائي العالمي وتاثره بقضايا المناخ ، وعرض المبادرة المصرية التي اطلقتها وزارة الزراعة الفاست FAST بيوم الزراعة والتكيف بمؤتمر المناخ المنعقد حاليا بشرم الشيخ.

“القصير” أعرب عن سعادته بحضور ودعم وزير الزراعة الأمريكي يوم الزراعة والتكيف ،والحضور الكبير من الجانب الامريكي بمؤتمر المناخ على المستوى السياسى والفني والذي يعبر عن العلاقات التاريخية بين مصر والولايات المتحدة الاميركية.

كما أشار إلي أن مبادرة الزراعة ال FAST مكملة للمبادرات الدولية التي تم اطلاقها في المؤتمرات السابقة ،وتهدف الي حشد التمويل وزيادة الاستثمارات في الاعمال المناخية خاصة بالدول النامية والتي تعاني من مشاكل التغيرات المناخية الكثيرة على الرغم من مساهمتها الضئيلة في هذا الامر.

وأكد أن هناك إجراءات كثيرة قامت بها الدولة المصرية سواء كان على مستوى التوسع الأفقي أو الرأسي للتكيف مع التغيرات المناخية منها ما هو مرتبط بمشروعات الري ومنها ما هو مرتبط بزيادة المساحة الزراعية وإتباع سياسات جديدة وتبني نظم مبتكرة بهدف زيادة الانتاج الزراعي واستنباط اصناف نباتية قادرة على مجابهة التغيرات المناخية ومشروعات استصلاح الاراضي الزراعية .

و أعرب “فولر” عن سعادته بالمشاركة في مؤتمر المناخ ال27 ونجاح مصر في تنظيم هذا المؤتمر الضخم في مدينة شرم الشيخ .

كما أشار إلي دعم المبادرة المصرية FAST والتي يمكن ان يكون لها دور هام في حشد التمويل اللازم للاستثمارات في اعمال المناخ وأشار إلي أنه يتواجد هنا لبحث كيفية التعاون مع وزارة الزراعة المصرية لدعم قطاع الزراعة والعاملين فيه خاصة صغار المزارعين.