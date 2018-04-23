وزير الزراعة يلتقي المدير التنفيذي للمجلس الدولي للزيتون

الصاوي أحمد:بحث الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وعبداللطيف غديرة المدير التنفيذي للمجلس الدولي للزيتون، سبل زيادة فرص الاستثمار في قطاع الزيتون في مصر.جاء ذلك خلال اللقاء الذي عُقد بديوان وزارة الزراعة، لبحث فرص التعاون في زراعة الزيتون، وتحقيق قيمة مضافة من منتجاته، وذلك

الصاوي أحمد:

بحث الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وعبداللطيف غديرة المدير التنفيذي للمجلس الدولي للزيتون، سبل زيادة فرص الاستثمار في قطاع الزيتون في مصر.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عُقد بديوان وزارة الزراعة، لبحث فرص التعاون في زراعة الزيتون، وتحقيق قيمة مضافة من منتجاته، وذلك بإعتبار أن مصر تحتل المركز الأول على مستوى دول العالم في انتاج زيتون المائدة.

وأعرب الجانبان عن ترحيبهما البالغ لعودة مصر الى المجلس الدولي للزيتون، واستكمال كافة الإجراءات الخاصة بإنضمامها إلى الاتفاقية الدولية لزيت الزيتون وزيتون المائدة، حيث يضم في عضويته الدول المنتجة لحوالي 98% من الزيتون في العالم، ويدعم الكثير من المشاريع المرتبطة بالزيتون ماليًا وفنيًا، ويسهل عمليات التصدير بين الدول الأعضاء.

وأكد المدير التنفيذي للمجلس ان مصر ستنتقل اليها رئاسة المجلس الدولي للزيتون خلال الدورة الجديدة التي تبدأ في يناير المقبل، حيث سيتم خلال هذه الدورة تنظيم احتفالية دولية ضخمة تحت اشراف ورعاية ملك اسبانيا، بمناسبة مرور 60 عاماً على انشاء المجلس، كذلك سيتم خلالها استضافة مصر لإجتماعات المجلس الاستشاري للمجلس الدولي للزيتون.

وأكد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اهتمام مصر بالنهوض بإنتاج الزيتون والصناعات القائمة عليه، لافتاً الى ان مصر ستعمل جاهدة خلال ترأسها للمجلس على تعزيز التعاون التقني والفني والبحثي في قطاع الزيتون على المستوى الدولي.

وأشار البنا الى أهمية المجلس الدولي للزيتون بإعتباره المنظمة الحكومية الدولية الوحيدة في العالم التي تجمع الأطراف المعنية في إنتاج واستهلاك زيت الزيتون وزيتون المائدة.