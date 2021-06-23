وزير الزراعة يلتقى برئيس شركة أمات للدواجن السعودية لبحث سبل التعاون

التقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المهندس حسين سعيد بحري، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية لأمات الدواجن، أحد أكبر الاستثمارات السعودية في مصر، والوفد المرافق له، بحضور مصطفي الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وبعض قيادات الوزارة.

وأشاد القصير بمستوي وحجم مشروعات الشركة في مصر وخطتها للتوسع وأكد أن الدولة تدعم بشكل كبير الثروة الداجنة ومستثمريها حيث تسهم في توفير فرص عمل وإنتاج متميز بالإضافة إلي إنها تحقق قيمة مضافة للناتج القومي ،معربا عن سعادته بالإستثمارات السعودية في مصر نظرا للعلاقات القوية التي تربط بين البلدين الشقيقين والتي شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الأخيرة.

أكد القصير أن الحكومة تسعي إلي إزالة العقبات أمام الإستثمار ،وخاصة الأجنبي المباشر وأشار إلي أن هناك أراضي جديدة مطروحة للإستثمار الداجني بما يخدم التوسعات المستقبلية للشركة، وأضاف بأن الوزارة نجحت في الحصول على موافقة منظمة صحة الحيوان العالمية في اعتماد 30 منطقة خالية من إنفلونزا الطيور الامر الذي يسهم في استعادة ريادة مصر في تصدير الدواجن .

وأضاف أن لدينا مشروعات ضخمة متميزة للانتاج الداجني وان حجم الاستثمارات في هذا المجال تتجاوز 100 مليار جنية وتوفر أكثر من 3 ملايين فرصة عمل، كما أن مصر تحقق الاكتفاء الذتي من الدواجن المحلية، وحجم إنتاجها حوالى 1،4 مليار طائر، و13 مليار بيضة، ووزارة الزراعة تساعد في فتح اسواق خارجية لتصدير الفائض من السوق المحلي.

من ناحيته أكد المهندس حسين بحري عن رغبة الشركة العربية لأمات الدواجن التوسع في مصر بمشروعات ضخمة معتمدة علي أفضل الخبرات وبإستخدام أحدث التقنيات والمعايير الدولية وكانت البداية بشركة الأمات التي تأسست منذ أكتر من 20 عاما .

وأضاف أن الشركة تتبع منهج التميز و تتطبق معايير الجودة العالمية كما تم إعتمادها من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE ضمن المناطق المعزولة والخالية من مرض إنفلونزا الطيور مما يؤهلها لتكون أحد أكبر المصدريين بمصر لأنها الشركة الوحيدة بمصر التي تطرح كامل إنتاجها بالسوق .

كما أشاد بحري بدعم وزير الزراعة للشركة سواء في إستثماراتها المستقبلية أو ملف التصدير الخاص بها حضر اللقاء د مجدي البشري المدير العام لأمات مصر وبعض قيادات الشركة.