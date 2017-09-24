وزير الزراعة يكلف بإعداد خطة لتطوير حديقة الحيوان

الصاوي أحمد:كلف الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نوابه الثلاثة الدكتور محمد عبد التواب نائب الوزير لشئون استصلاح الأراضي، والدكتورة منى محرز نائب الوزير لشئون الثروة الحيوانية والدكتور صفوت الحداد نائب الوزير لشئون الخدمات الزراعية، بإعداد خطة لتطوير حديقة الحيوان بالجيزة، و

الصاوي أحمد:

كلف الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نوابه الثلاثة الدكتور محمد عبد التواب نائب الوزير لشئون استصلاح الأراضي، والدكتورة منى محرز نائب الوزير لشئون الثروة الحيوانية والدكتور صفوت الحداد نائب الوزير لشئون الخدمات الزراعية، بإعداد خطة لتطوير حديقة الحيوان بالجيزة، وذلك بالتنسيق مع الجهات والهيئات المعنية من داخل الوزارة وخارجها.

وأكد الوزير ضرورة أن تشمل الخطة إعادة تنسيق الحديقة بالكامل، وإعادة وجهها الحضاري والتاريخي، ومكانتها المعروفة، لتكون عامل جذب للسياحة الداخلية في مصر ومقصد هام للسياحة الخارجية من مختلف دول العالم.

وأشار البنا إلى ضرورة أن تشمل عمليات التطوير والتحديث أيضاً، أسوار الحديقة، ومنافذ بيع التذاكر وبوابات الدخول، وبيوت إيواء الحيوانات، كذلك أعمال الصيانة والنظافة والترميم على كافة المستويات، وزيادة المسطحات الخضراء، وتقليم الأشجار، وتطوير الممرات، وتزويدها بالإضاءة، فضلاً عن استغلال كافة المساحات غير المستغلة في الحديقة.

وأضاف أنه سيتم تشكيل مجلس أمناء لحديقة الحيوان بالجيزة، يضم كافة الوزارات والهيئات المعنية، فضلاً عن عدد من الشخصيات العامة، ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بهذا الشأن.